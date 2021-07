Tupac de luto, asesinan de 3 balazos en el pecho al rapero Gonzoe mientras conducía en Seattle

Washington.- El rapero Tupac se encuentra de luto, ya que uno de sus amigos, el rapero Gonzoe fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo cerca de una gasolinera en Seattle, Washington, informó la policía local.

En el reporte de la policía, se informó que el rapero Gonzoe de 45 años de edad, recibió tres disparos en el pecho, sin embargo, logró correr a una estación de servicio Shell que estaba cerca y luego se derrumbó.

Fue trasladado de urgencia a un hospital donde murió durante la noche, y hasta el momento su agresor sigue prófugo e la justicia, informó la policía.

Al parecer a Ronald Moore, como era su nombre real, le dispararon mientras conducía, ya que según una versión dice que la policía encontró un vehículo acribillado a balazos en el área.

Cabe mencionar que el rapero de Los Ángeles, era miembro de los Outlawz y recibió su apodo del propio Tupac. Sus álbumes incluyen "If I Live & Nothing Happens" y contribuyó en "Kuruption" y "Godzilla", según lo publicado por TMZ.

El rapero C-Bo, también presentó sus respetos a Gonzoe en las redes sociales, publicando un video retro de los dos juntos.

Gonzoe era miembro de Kausion, un grupo de los 90 apoyado por Ice Cube. El álbum del grupo, "South Central Los Skanless", subió al puesto 37 en los mejores álbumes de R & B / Hip-Hop de Billboard.

Gonzoe, también incursionó en el mundo del boxeo, ya que había comenzado una liga de boxeo con su compañero rapero Boskoe100. Los dos subieron al ring y lucharon hasta llegar a un empate en abril.

Y según los informes, Gonzoe estaba "trabajando en numerosos acuerdos comerciales después de la pelea de alto perfil con Boskoe, con quien comenzó una liga de boxeo después de aplastar su carne", explicó All Hip Hop.

