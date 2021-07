"Tuve días muy oscuros": Nath Campos regresa a YouTube tras la detención de Rix

La influencer Nath Campos reapareció en Youtube con un nuevo video en cual habló sobre el difícil proceso que vive tras denunciar que fue víctima de abuso sexual por parte del youtuber, Rix, luego de varios meses de mantenerse apartada de las redes sociales.

En el video que publicado en su canal de YouTube, la también cantante manifestó lo complicado que han sido los últimos meses luego de presentar la denuncia en contra de Rix, periodo en el que ha sido apoyada por sus familiares y amigos.

"Estos meses fueron más intensos de lo que pensé porque sabía a lo que me estaba enfrentando en la práctica... pero emocional y personalmente fue mucho más pesado de lo que imaginé. Y es que todas las personas que conozco, cercanas o lejanas, se acercaron a hablar conmigo del tema, de un tema que por mucho tiempo consideré muy personal o hasta un secreto. Me hizo sentir amada, acompañada, apoyada y comprendida, pero también por un momento como si todo en mi vida fuera a girar alrededor de esto para siempre", declaró.

Asimismo, dio las gracias por todos los mensajes e historias que otras personas han compartido con ella, un apoyo que dijo la "mantuvo a flote" todo este tiempo. No obstante, a pesar de los buenos momentos, reconoció que también tenía periodos donde se sentía muy triste.

"Deseaba con todas mis fuerzas despertar siendo alguien más. Sabía que me iba a tocar vivir esto cuando tomé la decisión que tomé, pero la verdad es que no estoy segura que se pueda estar 100 por ciento preparado para algo así. Y creo que jamás imaginé el impacto que iba a tener sobre todo en mi vida personal, porque fuera del amor y el apoyo había tanta gente en redes hablando del tema, tantas personas que empezaron a seguir por chisme o por morbo, tantos mensajes que buscaban lastimarme o inventar cosas de mí", relató.

Debido la fuerte ola de noticias desatada, Nath Campos decidió mantenerse alejada por un tiempo de las redes sociales pues se "volvió un lugar poco sano" para ella, esto significó dejar de trabajar y abandonar algo que le gustaba hacer.

"Aunque sabía que era lo más sano para mí a momentos sentía que mis días no tenían propósito, que estaba estancada, que mi vida había cambiado para siempre y que nunca iba a regresar a una rutina que me diera paz o felicidad, que era una tortura despertarme todos los días a esto y que por más que me dijeran "entiendo" o "me imagino", nadie entendía ni se podía imaginar. Tuve días muy muy oscuros, pero también tuve días llenos de luz", señaló.

Dijo que pasar este tipo de procesos requiere del apoyo de las personas que amas, "pero aún así tenía momentos duros", días en los que le costaba trabajo explicar a sus seres queridos lo que estaba pasando.

"Probablemente va a haber mucha gente enojada o queriéndome joder no importa qué diga o haga (...) La única manera de salir de este círculo es haciendo videos para mí porque lo amo y para ustedes que han estado a mi lado en todo este proceso", concluyó.