"Tuvieron suerte de que no los demandé": Roberto Palazuelos sobre Luis Miguel, La Serie

Luego de darse la noticia de que Aracely Arámbula no aparecerá en ‘Luis Miguel, La Serie’, quien en el pasado se vio afectado por la manera en que retrataron a su personaje, Roberto Palazuelos, habló acerca de la producción de Netflix y del uso de su imagen. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Roberto Palazuelos, quien en algún momento fue gran amigo de Luis Miguel, señaló que los creadores de la serie biográfica del cantante tuvieron suerte de que no haya presentado una demanda por usar su imagen sin autorización.

A escasos días del estreno de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, La Serie’, Roberto Palazuelos habló de su aparición en la primera, y de qué pasaría si usaran la imagen de Aracely Arámbula sin su permiso.

Durante un tiempo se discutía acerca de si Aracely Arámbula, quien fue uno de los grandes amores de Luis Miguel y uno de sus romances más polémicos, sería mencionada dentro de su serie. Pese a que la actriz mantuvo pláticas con la producción, al final no otorgó la autorización para el uso de su imagen.

Ante ello, Roberto Palazuelos, quien en el pasado se había mostrado muy molesto por la forma en que fue retratado en la pantalla chica, resaltó que mantuvo una conversación por teléfono con ‘La Chule’, y explicó qué procedería si hicieron caso omiso a su petición de no ser nombrada.

“Ahí jurídicamente la situación funciona de esta manera: si utilizan su nombre sin su autorización, no es una cuestión de que ‘me debes tanto’. Ahí te vas al tabulador de cuánto generó la serie, y se le da un porcentaje de todo”, dijo.

Pese a haber estado molesto con la producción de ‘Luis Miguel, La Serie’, Roberto Palazuelos señaló que espera que al final la segunda temporada tenga el éxito que se espera, siempre y cuando respeten la situación de Aracely Arámbula.

“Es muy delicado, yo creo que los abogados de ellos lo deben de saber, yo digo que ya Miguelito tiene muchos problemas como para meterse en más, pero esperemos que no pase nada, esperamos que tenga mucho éxito la serie, yo sé que lo va a tener, nada más que sean respetuosos de esas situaciones”, añadió.

El empresario y actor, señaló que, en su caso, la producción corrió la suerte de no haber sido demandados, porque de haberlo hecho pudieron perder muchos millones, esto al ser sencillo comprobar que el personaje de ‘Bobby’ se trata de una caracterización de él.

“Tuvieron suerte de que por el aprecio que hay, y sobre todo por el gran aprecio que le tengo a Miguel Alemán, yo no los demandé. Porque si yo los hubiera demandado, yo sí les hubiera bajado varios millones de dólares, porque yo me hubiera ido al porcentaje de ventas por no tener autorización”.

Retomando el tema de Aracely Arámbula, Roberto Palazuelos, quien ya no tiene contacto con Luis Miguel, dijo que ‘La Chule’ tiene toda la intención de tomar acciones legales de ser necesario, por lo que advierte a la producción de Netflix tener cuidado con ella.

“No lo hice por el aprecio, pero espero que sean inteligentes con Aracely (Arámbula), porque Aracely es una mujer de armas tomar, es una mujer que no se deja. Ya hablé yo con ella, y ya me dijo ‘Si se pasan, me los reviento’, y se los van a reventar”.

