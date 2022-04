"Tuvo más votos Jolette", ex integrante de La Academia en tendencia tras revocación de mandato de AMLO

Por otra parte, a diferencia de varios de sus ex compañeros de la cuarta generación de La Academia, Jolette Guadalupe Hernández Navarrete no continuó una carrera en la música . Se ha desempeñado como conductora de televisión en varios programas de televisión , como por ejemplo, en el programa "Hoy", con un segmento titulado "Jolettips", en el cual daba consejos de moda.

Los memes sobre Jolette y AMLO no pudieron faltar.

¿Recuerdas a la controvertida cantante Jolette ? La ex participantes de la cuarta generación de La Academia , reality musical de TV Azteca, se volvió trending topic en Twitter, pero no por lanzar una canción o por un "encontronazo" con Lolita Cortés, sino todo lo contrario. La también conductora de televisión, de 38 años de edad y originaria de Guadalajara, Jalisco, se volvió tendencia luego de llevarse a cabo la revocación de mandato del Presidente de México , Andrés Manuel López Obrador .

