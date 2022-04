¿Tuvo problemas con Cynthia Rodríguez? Vanessa Claudio revela por qué salió de "Venga la alegría"

La modelo y reina de belleza Vanessa Claudio, de 38 años de edad y originaria de San Juan, Puerto Rico, era una de las conductoras preferidas del programa "Venga la alegría", uno de los shows estelares de TV Azteca. Hace más de dos años, sus fans y el público de este matutino, se llevaron una gran sorpresa cuando se dio a conocer su salida. Ante esto, surgieron varios rumores como una supuesta enemistad con sus compañeras.

Se llegó a especular que Vanessa Claudio, habría tenido problemas con otras de las conductoras de "Venga la alegría", como Kristal Silva o Cynthia Rodríguez, novia del cantante y compositor mexicano Carlos Rivera.

La conductora de "La más draga", estuvo recientemente en "Pinky promise", el programa de la cantante Karla Díaz (integrante de JNS), que transmite por su canal de YouTube, donde reveló el verdadero motivo de su salida del matutino "Venga la alegría".

Unos años atrás, Vanessa Claudio audicionó para ser la presentadora del programa de moda "Este es mi estilo", producido por TV Azteca en colaboración con la productora turca AcunMedya. Como muchos de sus fans saben, el mundo de la moda, es una de las grandes pasiones de la boricua.

Poco después de su audición, recibió una grandiosa noticia. "Cuando me dicen que me quedé en 'Este es mi estilo', me quedé seria primero, y me dice después el chico: 'o sea, te estoy diciendo que vas a ser titular', y ya a la media hora empecé a llorar y todo, fue muy lindo".

Con esto, Vanessa Claudio se percató que su ciclo en "Venga la alegría" había terminado. Cabe mencionar, que primero estuvo un par de años como colaboradora en dicho programa; posteriormente regresó como una de las conductoras estelares durante poco más de seis años.

"Simplemente, entro 'Este es mi estilo', toda conductora siempre quiere tener su programa, dije: 'ya llevó muchos años aquí (en 'Venga la alegría'), he cumplido mi periodo acá, he crecido muchísimo, agradecida por las oportunidades', era el momento de dar un siguiente paso y cuando me ofrecieron 'Este es mi estilo', pues voy".

Cabe recordar que tras finalizar "Este es mi estilo", Vanessa Claudio terminó su contrato con TV Azteca y se fue a trabajar a Telemundo, como conductora de "Suelta la sopa". A principios de este año, regresó a la televisora fundada por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, donde actualmente es presentadora de "Al Extremo".