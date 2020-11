¿Tuvo que ver Jennifer Aniston en el rompimiento de Brad Pitt con Nicolce Poturalaski?

Estados unidos.- A penas hace dos meses se había captado al actor Brad Pitt junto a la modelo alemana Nicole Poturalski, a la cual se le consideraba como la primera relación del actor de Once Upon a Time in Hollywood después de su divorcio con Angelina Jolie. Ahora una fuente aseguró a un medio estadounidense especializado en el mundo del espectáculo que la relación sentimental entre la modelo y el actor culminó.

El pasado mes de agosto fotógrafos captaron a Poturalski y Pitt durante un viaje que las dos celebridades hicieron a Francia, país en el que pasaron algunos días en Château Miraval, una mansión que es propiedad de actor de 56 años, mismo lugar donde 6 años atrás Angelina le había dado el sí y la cual habían comprado juntos en 2008.

En su momento una fuente cercana al actor dijo en relación a si Brad Pitt era consciente de lo que hacía al llevara su nueva pareja a la mansión que había comprado con su ex esposa "Al llevar a Nicole a Miraval justo en su aniversario de bodas sabe exactamente lo que está haciendo y la reacción que obtendrá de Angelina" y agregó "simplemente no le importa si Angelina va a enojarse. Él espera que lo haga".

Según informa el portal Page Six, Brad y Nicole se conocieron en Alemania, concretamente, en Borchad, un elegante y moderno restaurante, el cual es propiedad de Roland Mary, esposo de Nicole con él que ella mantiene una relación abierta.

Cabe mencionar que la hora expareja fue vista por primera vez en noviembre del año pasado cuando asistieron a la presentación del rapero Kayne West en Hollywood Bowl de Los Ángeles con Alia Shawkat, amiga de Brad.

Tras la separación de Nicole y Brad Pitt, la fuente que informó del hecho mencionó que lo que ambos tenían "nunca fue tan serio como se decía que era"

Algunas horas antes de que se hiciera publica su ruptura, Nicole compartió una cita que se puede interpretar como la confirmación de la separación. "Aguanta un poco más" fueron las palabras que la modelo escribió junto a dos fotos en las que aparece acostada en la cama.

Brad Pitt y Jennifer Aniston

Cabe decir que recientemente han corrido rumores de un posible romance entre las dos estrellas de Hollywood, mismos que se han avivado después de que ambos actores protagonizaran una escena un poco subida de tono. Incluso, en el programa Fast Times at Ridgemont High se le preguntó al actor Matthew McConaughey si había presenciado algo entre Aniston y Pitt a lo que él en tono de broma respondió "¿Pude sentir la tensión de Brad a través de la pantalla? Era muy palpable. Sí, sí. Muy palpable", luego recobrando la seriedad confesó con sinceridad que "no, en realidad no noté nada".

La reciente confirmación del quiebre entre Brad Pitt y Nicole Poturalski parece ser una luz de esperanza para los seguidores del BRANISTON (Brad + Aniston).