Twitter vuelve a suspender cuenta de Paty Navidad, "es censura controlada y descarada", asegura

El pasado jueves Twitter suspendió la cuenta @ANPNL05 de Paty Navidad, supuestamente por su apoyo al Presidente de Estados Unidos Donald Trump y por pronunciarse a favor de la violenta protesta que se llevó a cabo en el Capitolio en Washington, al momento que se llevaba a cabo la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden como el nuevo presidente de este país.

Recordemos que en su cuenta de Twitter también estuvo compartiendo teorías de conspiración con respecto al Covid-19; la actriz de telenovelas asegura que las vacunas contra este virus son experimentales de ARNm, nanotecnología, puntos cuánticos y la encima de luciferaza, que modificarán genéticamente a las personas y con esto, se dará inicio de manera oficial a la "era del transhumanismo", donde los humanos podrán ser conectados a una computadora cuántica y ser usados como robots.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Este fin de semana Patricia Navidad originaria de Culiacán, Sinaloa, abrió una nueva cuenta de Twitter, @patynavidadnew. Pero el gusto solo le duró unas horas, ya que al seguir compartiendo sus teorías, Twitter le volvió a suspender su cuenta.

"¡Ups! Me suspendieron nuevamente la cuenta de Twitter, la cuenta que apenas empecé a usar hoy", expresó la también cantante de 47 años de edad en su cuenta de Instagram, mencionando que otras personas estaban abriendo más cuentas a su nombre. (Eugenio Derbez feliz de que Patricia Navidad se quede sin Twitter).

Informo a mis seguidores que en estos momentos no tengo ni una sola cuenta de Twitter, que nadie los engañe. esto ya es censura controlada y descarada, imagínense lo que se viene para la humanidad, Dios con todos y cada uno de ustedes y sus familias. ¡Amén!

Una usuaria de esta red social manifestó a manera de broma: "Twitter suspendió la cuenta de Paty Navidad, mujer de ideas particulares y firmes, que no creía en el Covid y que pensaba que los terremotos los ocasionaba el gobierno, mujer que jamás tiró la toalla, ánimo mi Paty, vendrán mejores días".

La nueva cuenta de Twitter de Paty Navidad también fue suspendida.

"Ni un día duró su regreso", escribió otra usuaria ante la segunda cuenta suspendida de la actriz sinaloense. Asimismo muchos de sus seguidores le dieron muestras de apoyo: "Dios mío Paty en serio que miedo, pero no es lo que quieren provocar no nos vamos a dejar, vibraciones altas todo el tiempo y también todo mi apoyo para ti hermosa".

Cabe recordar que con este mensaje informaba de su regreso a Twitter: "les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿qué creen?, ya tengo nueva cuenta en Twitter que tanto me extraña. Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! Gracias por quererme y aceptarme como soy".

Patricia Navidad, quien hace varios años ganó el certamen de belleza "Señorita Sinaloa", afirmó en su cuenta @ANPNL05, que las protestas en el Capitolio en la ciudad de Washington que dejaron cuatro personas muertas, eran un montaje para perjudicar a Donald Trump.

"Los verdaderos patriotas de Estados Unidos son valientes y no permitirán, que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista Chino, el pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias".