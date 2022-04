Un MONSTA X más maduro; le canta a los diversos aspectos del amor en su mini álbum "Shape of Love"

La agrupación surcoreana MONSTA X se caracteriza por no tener límites cuando se trata de crear nueva música. Además, tienen una presencia única en la escena del K-Pop y sus integrantes, como el grandioso equipo que son, siguen su propio camino. Dicho esto, la boy band ha lanzado su onceavo mini álbum "Shape of Love".

Cabe mencionar que este es el tercer comeback que Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M., llevan a cabo sin su líder Shownu, quien se encuentra en el servicio militar obligatorio.

Luego de mostrar a Monbebe sus posibilidades ilimitadas a través del EP "No Limit", ahora, los miembros de la banda cantan a los diversos aspectos del amor: el amor propio, el amor por MONSTA X y su música, el amor por sus fans. "Shape of Love", muestra la visión de un MONSTA X maduro, al mismo tiempo que muestra la más clara evolución de la agrupación.

La canción principal del mini álbum, "LOVE", en cuya composición participaron I.M. y Joohoney y I.M., comienza con Hyungwon preguntando, "¿qué crees que es el amor?". Se trata de un tema moderno, del pegadizo sonido de guitarra R&B, con un toque de la vieja escuela y el bajo hip-hop crudo pero maravilloso.

La letra habla de no poder ocultar los sentimientos de amor, como un niño de corazón puro, expresando el deseo de darlo todo a la persona que se ama. Asimismo, "LOVE" transmite el amor de MONSTA X por Monbebe, diciéndoles que siempre estarán ahí para ellxs.

Cabe resaltar que Joohoney, Hyungwon e I.M., también participaron en la escritura, composición y arreglos de la mayoría de las canciones de "Shape of Love", lo que demuestra la extraordinaria habilidad musical de MONSTA X.

MONSTA X fue lanzado en el 2015 por la agencia Starship Entertainment

¿De qué tratan las canciones del mini álbum "Shape of Love" de MONSTA X?

"Burning Up" (Feat. R3HAB), es una canción de composición propia de Hyungwon, que compara el comienzo y la emoción del amor con un incendio. "Breathe", es un tema pop con un bajo repetitivo y adictivo, y es una canción atractiva con un estribillo diverso y rico y un sonido de metales fresco que se destaca; expresa el momento de enamorarse.

Con respecto a "Wildfire", expresa el dolor y el sufrimiento de un corazón degenerado, que va más allá de la emoción del amor. Además del rap de Joohoney, todas las partes están compuestas por letras en inglés, por lo que puedes sentir un encanto diferente.

"I love you" es una hermosa canción dedicada a Monbebe, con el mensaje de que seguirán navegando, aunque las olas sean anchas y fuertes, recordando los días que han recorrido hasta ahora; expresa amor a los fans. Dicho tema, que comienza con un rap tranquilo, pero duro, se precipita hacia la segunda mitad, revelando los abrumadores sentimientos de amor que vienen del corazón.

Por último, sobre "And", I.M. compartió: "siempre nos encontramos, nos separamos y vivimos. Como no hay un encuentro eterno ni una despedida eterna, parece volver algún día, como la diferencia de una letra entre 'fin' y 'y'".

La boy band debutó en el 2015 y se ha establecido en la escena del K-Pop, con su presencia inigualable, ganándose el amor y respeto de los fans en Corea del Sur y en el extranjero. En un comunicado, Starship Entertainment (la agencia que los representa), comentó:

"MONSTA X ha entrado en su octavo año de debut con el undécimo mini álbum. Ahora están listos para devolver más amor del que recibieron, a su manera. Con música diferenciada, actuaciones intensas y un mensaje maduro, se espera que el crecimiento continuo de la banda, produzca otros resultados".

"Shape of Love" ("Forma del amor"), llega unos meses después del lanzamiento de su décimo álbum, "No Limit" y de su segundo full álbum en inglés, "The Dreaming", y a más de un mes del debut en solitario de Kihyun, quien dio a conocer su single álbum "VOYAGER".