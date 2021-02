Un MTV Unplugged para la historia, BTS ofreció calidad interpretativa e inolvidables B-Sides

BTS llevó a cabo su primer MTV Unplugged y la verdad...¡no decepcionaron! "Los Príncipes del Pop" se presentaron en un show "desenchufado", un concierto que fue transmitido de manera simultanea en más de 80 países alrededor del mundo, por la cadena de televisión estadounidense MTV. Bangtan Sonyeondan, agrupación originaria de Corea del Sur integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, han hecho historia este martes 23 de febrero de 2021 al ser los primeros Idols del K-Pop en realizar un Unplugged.

Los Bulletproof Boy Scouts, quienes debutaron el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento de la canción "No more dream", se presentaron ante el ARMY con un show en un formato diferente, acústico. Ofrecieron a su poderosa legión de fans, versiones acústicas de algunas de las canciones de su álbum "BE" y un cover muy especial para ellos:

"Telepathy".

"Blue & Grey".

"Fix you" de la banda británica Coldplay.

"Life goes on".

"Dynamite".

Los Idols se han unido a grandes estrellas (al igual que ellos) como Nirvana, Shakira, Elton John, Paul McCartney, Bob Dylan, Alejandro Sanz, Alanis Morissette y muchos más, quienes han llevado a cabo un memorable MTV Unplugged.

Desde el inicio de este show "desenchufado", los corazones púrpuras del ARMY estuvieron latiendo fuertemente, pues no era para menos. BTS interpretaba por primera vez el B-Side "Telepathy", una canción que Suga escribió en tan solo 30 minutos. Posteriormente cantaron "Blue & Grey", otro de los exquisitos B-Side del álbum "BE", un tema compuesto por V en el cual expresa su sentir al no poder estar cara a cara con sus fans. Una canción que refleja lo que millones de personas hemos vivido a lo largo de esta pandemia, al no poder estar con nuestros seres queridos.

Bangtan incluyó en su MTV Unplugged el cover de "Fix you" ("Consolarte" en español) de Coldplay. Jimin manifestó que este tema sanó sus corazones en los pasados meses, ante los complicados momentos que vivieron por el aislamiento social ante la pandemia del Covid-19. "Los chicos a prueba de balas" cerraron con broche de oro, al presentar dos fascinantes versiones acústicas de "Life goes on" (canción principal de "BE") "Dynamite" (su aclamado éxito mundial del verano pasado, con el cual consiguieron su primera nominación para los Premios Grammy 2021).

No hay las palabras adecuadas para describir cada uno de los números musicales que presentaron. Cada set y cada outfit que usaron, iba acorde al performance. En un MTV Unplugged no hay coreografías y todo un espectáculo de luces, aquí lo único que importa es la calidad interpretativa, la voz, el espíritu en cada canción. Durante el concierto cada uno de los Idols dieron muestra de majestuosa manera de interpretar y todos juntos, demostraron una vez más la poderosa voz que BTS tiene.

Hicieron llorar al ARMY con cada una de las canciones, lograr sacar de sus corazones todos esos sentimientos reprimidos desde hace meses, a causa de la situación que la humanidad está viviendo. Los cantantes se mostraron transparentes, frágiles y con sentimientos encontrados. Recordemos que más allá de ser Idols, son seres humanos quienes llevan a cabo su propia lucha.

"Termino y me encantó demasiado, en serio fue fantástico ver las presentaciones y que hayan subtitulado en español me gustó aún más. Gracias a MTV por darle la oportunidad a los chicos de presentarse en algo tan importante como lo es un Unplugged", "BTS siempre brillan donde quiera que estén", "confirmemos que este mini concierto fue lo mejor que nos pasó en la vida, tuvimos presentaciones que fueron obras de arte", son algunos de los comentarios del ARMY.

Los chicos de BTS abrieron sus corazones durante su MTV Unplugged

Jungkook, el Golden Maknae de BTS, expresó en la parte final del MTV Unplugged: "echamos de menos a ARMY, esperamos volver a verte pronto, hasta entonces seguimos estando a tu lado este año a través de buena música". Jin y Suga manifestaron que esperaban que al fandom le hayan gustado sus interpretaciones de los B-Sides que llevaron a cabo. "Estamos impacientes esperando poder actuar frente a ti, para entonces haremos nuestro mejor esfuerzo, te amamos", dijo J-Hope.

Jiimin comentó que todos se han preguntado qué han estado haciendo, "esta situación en la que no podemos vernos es complicada y nos hace preguntarnos qué es lo que hacemos ahora, pero estamos ahí para los demás y esperamos poder seguir adelante sin rendirnos, agradecemos tu cariño". Tae agregó: "en el 2021 seguiremos siendo quienes somos y te ofreceremos música y comodidad, ARMY te extrañamos y te amamos".

RM, líder de BTS, comentó que tenían planeado presentar estas y otras canciones en un concierto en vivo con el ARMY, sin embargo, eso no podrá ser posible por el momento. "Queríamos presentar estas canciones en vivo, pero estamos agradecidos de haberlo hecho en MTV Unplugged y sabemos que te reconforta vernos desde casa".

MTV ha descrito a BTS como "Dioses", "Leyendas", "Ídolos"...y no podíamos estar más de acuerdo. En la cuenta oficial en Twitter de Bangtan, se escribió: "Algunas presentaciones nunca antes vistas con BTS en MTV Unplugged, los oídos de ARMY se derretirán suavemente".