"Un amor como el nuestro", Amanda Miguel hace llorar a fans con inédita foto junto a Diego Verdaguer

"Estamos contigo reina hermosa" o "fuerza Amanda, que tu hija y tu nieto Lucca te necesitan", son algunos de los muchísimos mensajes que la cantante, compositor y pianista argentina Amanda Miguel de 65 años de edad, ha recibido de parte de sus fans a través de redes sociales, tras la lamentable muerte de su esposo Diego Verdaguer, quien fuera considerado como ícono de la música latina romántica.

La intérprete de temas como "Así no te amará jamás", "Él me mintió", "Ámame una vez más" y muchas más, ha descrito al padre de su hija Ana Victoria, como su ángel, "el único amor de mi vida", quien le regaló su vida y su ternura: "fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida".

En las stories de su cuenta en Instagram, Amanda Miguel publicó una inédita fotografía junto a Diego Verdaguer, con la cual ha hecho llorar a sus seguidores. Es bien dicho que una imagen dice más que mil palabras y esto lo ha demostrado la artista oriunda de Gaiman, Argentina.

En la foto en mención, los cantautores aparecen abrazándose con mucho amor y devoción; sus respectivas expresiones lo dicen todo. "Un amor como el nuestro. DEP Diego Verdaguer", escribió Amanda Miguel. Sin duda alguna, una de las tantas muestras de afecto que atesora en su corazón.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer estuvieron casados durante 46 años.

El intérprete de canciones como "La ladrona" o "Volveré", cuyo nombre verdadero era Miguel Atilio Boccadoro Hernández, falleció en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos el pasado 27 de enero de 2022. Tenía 70 años de edad y varios proyectos pendientes, entre estos, una gira este año junto a su esposa Amada Miguel, a la cual nombraron "Toda una vida tour".

De acuerdo con sus familiares, la causa de su muerte fueron unas complicaciones de salud derivadas de su contagio de Covid-19, enfermedad que lo atacó durante la variante Delta en un viaje que realizó a Estados Unidos, país al que viajaba con frecuencia, sobre todo, desde el nacimiento de su nieto Lucca, hijo de la también cantante Ana Victoria, quienes radican en Los Ángeles, California.

En un comunicado la familia Verdaguer Miguel informó que llevarían a cabo un funeral privado y posteriormente, harían un evento público para darle el último adiós, el cual tendrá lugar este domingo 13 de febrero, con una misa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, a las 12:00 horas.

La misa a la que tendrán acceso los fans de Diego Verdaguer, será presidida por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo primado de México. Asimismo, la ceremonia religiosa será transmitida por las redes sociales del cantante, Amanda Miguel y de su hija Ana Victoria, al igual que en las cuentas de la Basílica de Guadalupe.