¡Un arma de doble filo! José Eduardo Derbez revela lado negativo de ser hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez es hijo del reconocido comediante Eugenio Derbez y de la protagonista de telenovelas Victoria Ruffo. En el 2012 tuvo su debut actoral en el melodrama juvenil de Televisa "Miss XV", producida por Pedro Damián. Aunque muchos podrían pensar que el hermano menor de Aislinn Derbez la tuvo fácil cuando decidió incursionar en el ambiente artístico, la realidad fue otra.

En uno de los recientes shows de "Miembros al aire" que se transmite por Unicable, el actor José Eduardo Derbez reveló el lado negativo que vivió al ser un Derbez y además hijo de la llamada "Queen de las telenovelas".

"Al principio de mi carrera cuando empecé que ir a un casting tras otro y otro, o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a lo que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado, empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no".

José Eduardo pensó que al ser hijo de Eugenio Derbez y de Victoria Ruffo, además de ser nieto de la fallecida primera actriz Silvia Derbez, la tendría fácil para conseguir un papel en alguna producción de televisión.

Por más castings que hacía no lograba nada; ante esto entró en una depresión. "Me tiré a llorar y dije 'esto no es para mí', yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, desde ahí no he parado, gracias Dios".

Por otra parte, José Eduardo Derbez ha manifestado en varias entrevistas que uno de sus anhelos es que sus papás Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se lleven bien, pero está consciente de que esto no será posible jamás.

Leer más: Con voz entrecortada y mucho coraje, Ingrid Martz narra que una cuatrimoto casi cae encima de su hija