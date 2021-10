México.- Hace algunos días el periodista mexicano Daniel Bisogno desató todo tipo de reacciones al dejarse ver vistiendo un atuendo que para muchos era digno de un jovencito y hoy deja en claro que no le importa lo que la gente diga con nuevo estilo.

A pesar de que fue duramente criticado, el conductor de Ventaneando vuelve a lucir otro atuendo jovial y los comentarios al respecto no se hacen esperar, pues usuarios de Internet aseguran que quiere seguir vistiéndose como jovencito y no le queda.

En esta ocasión, Daniel Bisogno apareció con unos ajustados pantalones en color negro con un estilo de cuero, tenis del mismo color y una camisa abotonada de flores. A pesar que fue puede ser del gusto de muchos, aseguran que a él no le queda en lo absoluto.

"¡Un chavorruco!": Daniel Bisogno, de 48 años, es tundido por usar ajustados pantalones

Así fueron los comentarios que hicieron en la publicación: "Se viste como niño.... no quiere aceptar su edad", "¡Chavorruco!", "Ya basta con tu vestimenta de chavo- ruco", "Esa vestimenta no le queda que use algo de su edad mejor".

Aunque los comentarios negativos abundan en las publicaciones de Daniel Bisogno, él prefiere mantenerse al margen e ignora el qué dirán. El periodista es uno de los más polémicos del mundo del entretenimiento y por este motivo no logra simpatizar mucho con el público, a diferencia de su colega Pedro Sola.

