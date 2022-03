¡Un comeback nada ordinario! Stray Kids muestra su lado más extraño con el MV del B-Side "Venom"

Stray Kids tuvo un comeback para nada ordinario. Su nuevo EP, el sexto que lanzan desde su debut en el 2017, fue titulado "ODDINARY", acrónimo de palabras "extraño" y "ordinario", que de acuerdo con la agrupación musical originaria de Corea del Sur, hace referencia a que "todos los que somos ordinarios, también tenemos lados extraños". Dicho en otras palabras, las cosas extrañas pronto se volverán ordinarias.

Luego de volver adicto a STAY con la canción principal "MANIAC", los ocho integrantes de Stray Kids: Bang Chan, Changbin, Lee Know, Felix, Hyunjin, Han, Seungmin y el maknae I.N, muestran a sus fieles fans alrededor del mundo, un lado más extraño y siniestro a través del MV del B-Side "Venom", donde protagonizan una lucha por la supervivencia.

"Venom" (en español, "Veneno"), es la primera canción del sexto EP de Stray Kids, "ODDINARY". Al escuchar los primeros segundos de este tema, STAY comprendió de inmediato que este mini álbum era todo, menos ordinario.

El B-Side "Venom" fue escrito y compuesto por Changbin, Bang Chan y Han (3Racha), en colaboración con el DJ-productor estadounidense DallasK. Esta pieza musical de trap y hip hop, trata sobre la imposibilidad de escapar del encanto fatal que tiene la otra persona, como si se estuviese atrapado en una telaraña. En un comunicado, Stray Kids expresó sobre la canción:

Si escuchas atentamente el sonido instrumental, armonioso y la letra impresionante, que es espeluznante de escuchar, serás adicto a esta canción, aunque sea solo una vez.

La boyband, uno de los líderes de la cuarta generación del K-Pop, sorprendió a STAY con el lanzamiento del audiovisual para esta canción, un MV totalmente distinto a "MANIAC".

Stray Kids lleva a cabo una extraña lucha por la supervivencia en el MV "Venom",

Acá no hay coreografía; el MV se centra en los miembros de la banda protagonizando una historia oscura. Los Idols luchan entre sí por la supervivencia. Al inicio aparecen algunos de ellos huyendo de una araña y posteriormente, los vemos esposados y el único que logra liberarse es Changbin.

En otras escenas, vemos a Seungmin atrapado en una telaraña roja, Lee Know se encuentra con una versión siniestra de su "yo" a través de un espejo, I.N apunta con flecha a Bang Chan, mientras él detiene el arco, Felix controla una rara araña robótica, Hyunjin practicando tiro al blanco con un arma de fuego y a Han, siendo apuntado con una pistola.

Asimismo, en el MV "Venom" los jóvenes cantantes y raperos usan una especie de veneno, en un ring de boxeo, sentados en una mesa y sin tener confianza de probar los alimentos. Todos intentan escapar de esta extraña situación. Al final del video, al parecer, los únicos sobrevivientes de la lucha son Felix y Seungmin.

Cabe mencionar en la letra de la canción, 3Racha describió la necesidad de escapar de algo oscuro y adictivo, utilizando una araña y su veneno paralizante, como metáfora de la situación.

Letra en español de "Venom", B-Side del EP "ODDINARY" de Stray Kids

Tela de araña

Tela de araña

Atada fuertemente

Tela de araña (Tela de araña)

Tela de araña

Me tiene, me tiene, me tiene

Quedé atrapado en mi camino, pretendiendo no saberlo

Sabía que no sería capaz de escaparme, pero quedé atrapado otra vez

Estoy atrapado en la pegajosa tela de araña

Criminal, el veneno mortal ya se ha expandido

No hay escape, mis sentidos han desaparecido

No puedo sentir mis dedos

Quedé atrapado, me tienes envuelto

Alrededor de tus dedos

Me emborraché en tus manos que me cautivan

Quiero más, necesito más

De este veneno que se expande, de esta adictiva poción

El peligro de tener cuidado desaparece ahora

Tela de araña

Tela de araña

Atada fuertemente

Tela de araña (Tela de araña)

Tela de araña

Me tiene, me tiene, me tiene

Sí, araña

Me tienes encerrado

Estoy atrapado vivo, trampa, trampa

Trágalo

Emergencia, emergencia, las sirenas están sonando

Me tienes como a Harley

En lugar de tener miedo

Siento como si estuviese atrapado es este peligroso juego donde todos están en silencio

Cada día me siento presionado, mañana estoy nervioso

Nunca sé cuándo me atraparás

Soy un hombre serio

A mi lado, arriba de mí y atrás de mí, estás en todos lados

No solo estoy atrapado en la tela de araña, estoy enredado como un tonto, uh (okay)

Mi cuerpo está temblando de miedo por un depredador

Estoy abrumado por tu oscura fuerza, pero al verte, pierdo la cabeza

No hay escape, mis sentidos han desaparecido

No puedo sentir mis dedos

Quedé atrapado, me tienes envuelto

Alrededor de tus dedos

Me emborraché en tus manos que me cautivan

Quiero más, necesito más

De este veneno que se expande, de esta adictiva poción

El peligro de tener cuidado desaparece ahora

Un furioso huracán

(Asiento con la cabeza) no vacila

¿Por qué estás tan apurado?

Estoy atado fuertemente frente a ti

No puedo escapar

¿Dónde pudo ir después de escapar?

Soy tu presa, abrumado por tu atmósfera a mi alrededor

Cuánto más me muevo, más atrapado quedo

El giro más inesperado es que tu apariencia es la trampa

Veneno cargado, se inyecta en mi

Se expande más y más, rápidamente, atrapando el veneno en mi cuerpo

Con esta tela de araña

Me atas de pies a cabeza

Estoy confundido

Puedo sentir los escalofríos

Incluso si trato de escapar, ya estoy en una

Tela de araña

Tela de araña

Atada fuertemente

Tela de araña (Tela de araña)

Tela de araña

Me tiene, me tiene, me tiene

Quedé atrapado en una tela de araña

Quedé atrapado en una tela de araña

No he podido escapar de ella, aún no

Me tiene, me tiene, me tiene

Quedé atrapado en una tela de araña

Quedé atrapado en una tela de araña

No quiero escapar de esto

En una entrevista para StarNews, Stray Kids externó que "ODDINARY", muestra su "energía potencial" y "loca", en el sentido de "extraordinaria" y un "nuevo lado".