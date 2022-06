Un date entre madre e hija: Angélica Rivera y Fernanda Castro disfrutan concierto de Paul McCartney

Luego de que la controvertida Familia Presidencial del sexenio 2012-2018 terminará, la actriz de telenovelas y ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, se mudó a Estados Unidos y tras su divorcio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, a los pocos meses de haber terminado su mandato, "La Gaviota" se ha mantenido con un bajo perfil. Sin embargo, sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro, son quienes se encargan de compartir cómo se encuentra su mamá, a través de sus publicaciones en sus respectivas redes sociales.

Tal y como lo hizo Fernanda Castro, quien hace unas semanas se graduó de la prestigiada universidad Berklee College of Music, ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. La joven cantante y compositora, asistió con su mamá a un concierto del cantautor británico Paul McCartney, uno de los fundadores de la legendaria banda The Beatles.

El concierto del ex Beatle se llevó a cabo en el Estadio Fenway Park en la ciudad de Boston, como parte de su tour mundial "Paul McCartney got back".

En su cuenta de Instagram, Fernanda Castro compartió varios videos y fotografías del concierto del también escritor, activista, pintor y actor. Entre dichas imágenes, posteó una junto a su mamá, quien luce de maravilla, muy contenta su date con su hija.

"Paul McCartney, una de las mejores noches de mi vida, amor y paz hermanxs, sigo sin creerlo", expresó la hermana de la actriz Sofía Castro.

"Hermosas", "mi Gaviota preciosa, las amo mucho", "gracias por compartir", "que bella Angélica", "guapas" y varios mensajes más, son los que ha recibido en su publicación.

Cabe recordar que Sofía, Fernanda y Regina, son fruto del matrimonio que tuvo Angélica Rivera con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro, hermano de la actriz Verónica Castro.

Por otra parte, Enrique Peña Nieto le habría sido infiel a Angélica Rivera Hurtado, según unas declaraciones que hizo la actriz Cynthia Klitbo, quien forma parte del círculo de amistades de "La Gaviota". En una entrevista con la periodista Inés Moreno aseguró que su amiga sufrió mucho por esta traición.

"Le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor, que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos, con la sobrina de la mejor amiga. Me da mucho coraje, porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima".

Esto provocó la molestia de Sofía Castro, manifestando que la única que tiene derecho a hablar sobre su vida privada, era su mamá.