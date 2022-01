"Un día intenso", Ricardo Salinas Pliego recuerda cuando intentaron meter a prisión a Pati Chapoy

Con motivo del aniversario número 26 del programa "Ventaneando", el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador de TV Azteca, estuvo como invitado en el foro donde charló con los conductores sobre como este programa de espectáculos, marcó un antes y un después en la historia de la televisión mexicana. Asimismo, recordaron cuando Televisa intentó meter a la cárcel a Pati Chapoy.

La titular de "Ventaneando" mencionó que hoy en día recuerdan aquel suceso como "una cosa simpática", pero en su momento, "fue de terror, Ricardo". De acuerdo con Pati Chapoy, los altos mandos de Televisa se molestaron por el surgimiento del programa.

No olvida cuando el fallecido Nacho Morales, quien fungía como Director Financiero de TV Azteca, le pidió que fuera a su oficina: "Pati, hay una orden de aprehensión en contra tuya, ya no sales de mi oficina, te vamos a meter a un coche, te vamos a tapar y te vamos a llevar a tu casa".

Posteriormente, fue sacada con mucho sigilo de la televisora, ya que a las afueras había personas esperando su salida para ser detenida. "Y al día siguiente recibo la llamada telefónica de Ricardo Salinas, me dice: '¿ya viste lo que está pasando afuera de tu casa?'. Yo no me había dado cuenta del despliegue que las autoridades hicieron para llevarme presa".

¿Por qué Televisa quería meter a la cárcel a Pati Chapoy?

Fue en 1997 cuando Televisa, fundada por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, "El Tigre", acusó a Pati Chapoy por supuestamente haber violado el artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor, al utilizar fragmentos de imagen de sus programas.

En aquel entonces el diario La Jornada publicó: "El juez primero de distrito en materia penal, Arturo Sánchez Valencia, dictó auto de formal prisión a Pati Chapoy, conductora del programa de televisión 'Ventaneando', al considerar que existen elementos para procesarla por infracción al artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor, al utilizar fragmentos de imagen de los programas de Televisa".

Ricardo Salinas Pliego manifestó que "los televisos" alegaban que el contenido de "Ventaneando" era piratería, "que nos estábamos robando sus imágenes sin consentimiento, cuando en realidad era una crítica periodística". El empresario de 66 años de edad y originario de Monterrey, Nuevo León, no se quedó de brazos cruzados y la protegió a toda costa.

En esa época, que estaba muy álgida la cosa, te fueron a recoger y acuérdate en qué acabó eso, es que Pati era muy peligrosa.

La presentadora de "Ventaneando" no salió de su casa por órdenes de Ricardo, "no salí hasta que llegó un abogado con un amparo que tramitó el equipo legal de Azteca para que no me llevaran presa". Fue trasladada en helicóptero desde su hogar hasta las instalaciones de la televisora.

"Fue un día intenso, de esos que hemos tenido muchos, pero el ánimo de la compañía estaba a todo porque teníamos razón, estábamos criticando, señalando, ejerciendo el periodismo, y echan a andar la justicia, ¿qué clase de justicia es esa?", mencionó Ricardo Salinas Pliego.