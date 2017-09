Un éxito como “It”, ¿podría cambiar el género del terror?

No hay nada seguro en Hollywood, pero las cintas de terror de modesto presupuesto están cerca de serlo. Esta idea alcanzó nuevas alturas el fin de semana, cuando la adaptación cinematográfica de It (Eso) de Stephen King batió récords e incluso las predicciones más atrevidas al recaudar 123,1 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Antes de It, ninguna película de terror había facturado más de 55 millones de dólares en su debut, mucho menos 100 millones. Tiene un elenco de actores desconocidos y costó apenas 35 millones de dólares, un monto considerable para una cinta de terror moderna pero minúsculo si se lo compara con las megaproducciones de superhéroes, que suelen costar más de 100 millones de dólares e incluso superar los 250 millones.

Aun cuando la industria se sigue lamentando por su pobre desempeño en la taquilla, que bajó cerca de un 5,5% respecto al 2016, este año ha sido definitivamente bueno para el terror con éxitos masivos como Get Out (¡Huye!), Split (Fragmentado), Annabelle: Creation (Annabelle 2: La creación) y ahora la nueva marca impuesta por It.

“Si ‘It’ hubiese recaudado 120 millones en total ya habría sido un gran éxito”, dijo el colaborador de Forbes Scott Mendelson. “Esto es algo sin precedentes”.

Los productores ya están trabajando en una continuación. It se enfoca en los niños de Derry, Maine, mientras que la segunda parte, cuyo estreno se prevé para el tercer trimestre de 2019, se enfocará en los adultos.

Scott Mendelson pronostica que el éxito de It podría llevar a otras adaptaciones de historias de Stephen King con un presupuesto modestamente mayor, pero advirtió que eso no garantiza los mismos resultados.

“Esta fue en gran medida ‘La bella y la bestia’ de las películas de terror”, dijo Mendelson en referencia a la taquillera película de Walt Disney Company estrenada este año.

“Tienes una película que habría sido un acontecimiento por sí misma, pero también tienes un material base que captura a varias generaciones por el interés y la nostalgia”.

Más allá de una nueva apreciación al potencial de King en la taquilla (excluyendo La Torre Oscura), It tiene a algunos pensando Hollywood cambiaría su estrategia respecto al terror.

“Todo el mundo ha estado tratando de amoldarse a este modelo de bajo presupuesto que ya no está funcionando. No es mucho lo que se puede hacer con un presupuesto como ese”, dijo Kailey Marsh, quien dirige su propia compañía de administración y fundó BloodList, una lista que resalta guiones no producidos de “género oscuro”.

It tocó una fibra cultural y se convirtió en una de esas raras películas obligadas que añoran todos los estudios, pero la producción de Warner Bros. y New Line es también una película de mediano presupuesto, lo cual es una anomalía en el panorama actual de producción que en los últimos años ha dependido bastante de películas de terror de “micro” o bajo presupuesto, o de entre 3 y 15 millones de dólares.

Es una estrategia que ha funcionado bien para Blumhouse Productions, la empresa detrás de cintas como Paranormal Activity (Actividad paranormal, Insidious (La noche del demonio), The Purge (La noche de la expiación), Sinister (Siniestro), todas producidas con menos de 15 millones, y la mayoría por menos de 5 millones, y que otros estudios también han empleado.

Fuera de It sólo unas cuantas películas de terror en los últimos cinco años han contado con presupuestos superiores a los 20 millones de dólares, como The Conjuring (El conjuro), también de Warner Bros. y New Line. Pero incluso sus cintas derivadas de “Annabelle” han sido de 15 millones o menos.

Marsh espera que algunos estudios tomen en cuenta que con un presupuesto ligeramente mayor, aumenta la rentabilidad de inversión.

“Como Hollywood es reaccionario, y con razón, me emociona no tener que desarrollar guiones que tienen que limitarse a 10 millones de dólares”, dijo Marsh. “Puedes tener un elenco mucho mejor y una calidad mucho mejor en el largo plazo”.

Con información de AP