"Un hombre de cuento de hadas", así fue considerado Luis Miguel por Erika Buenfil

México.- Sin lugar a dudas, Luis Miguel Gallego Basteri,"Luis Miguel", es uno de esos artistas a los que se les puede aplicar holgadamente la frase "cría fama y échate a dormir". Y es que sin negar ni quitarle el merito a los álbumes de los últimos años, lo cierto es que El Sol ha ido perdiendo brillo con el paso de los años, decadencia especialmente patente en su porte de galán conquistador que alguna vez fue, tal y como lo recuerda la actriz Erika Buenfil.

La actriz de 54 años, la cual ha ganado fama al introducirse a la plataforma TikTok, aseguró en una reciente entrevista para el programa Netas Divinas, programa de televisión en el que se tienen conversaciones informales e intimas con personajes públicos trasmitido por Unicable, que nunca fue novia de Luismi, pues dijo "novia no, como algo".

Sin embargo, reconociendo que mantuvo un romance con el cantante, compartió la forma en la El Sol la conquistó "es un caballero y es perfeccionista, muchísimo pero sí lleva una continuidad perfecta en parte del galanteo, de la conquista".

La tiktoker y youtuber resaltó que Luis Miguel es detallista, por lo que trata que las citas románticas sean perfectas en la medida de lo posible, incluso las comparó con un videoclip, pues mencionó "en todo momento parece que estás en un video, la iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Lo hace todo muy bien esta parte de la conquista".

Por su parte, la actriz de Cementerio del terror relató que El Sol es un hombre que está atento al detalle más mínimo, al respecto mencionó "es un caballero y el elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita".

El romance de Luis Miguel con Erika Buenfil/ Foto: Captura de pantalla

Para ejemplificar todo lo dicho durante la entrevista, Erika Buenfil contó sobre aquella vez que el cantante y productor mexicano la sorprendió cunado estaba en un de sus residencias de Acapulco "recuerdo fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí, bajo una escalera y pensé que venía alguien con él y bajo y o veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca"

Por último, la actriz mexicana confesó que recuerda y guarda con cariño aquel tiempo que compartió junto a Luis Miguel "Él sabe, es un caballero [...] Todo era bonito y fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas".

Erika Buenfil recuerda su amorío con Luis Miguel como algo "fantástico"

En una entrevista realizada durante el primer semestre de este 2020 que la actriz Erika Buenfil le concedió a la periodista experta en espectáculos, María Patricia Castañeda, conversó sobre el tiempo que convivió con El Sol. "Sí me aventé mi romance ahí, bien padre... fue fantástico”, fueron las palabras con las que la actriz calificó su relación con Luis Miguel.

Erika y Luis Miguel se conocieron durante uno de sus conciertos en Monterrey, tierra de la actriz. La actriz confesó que lo mejor de salir con El Sol era que podía disfrutar de sus conciertos en la comodidad de su casa, haciendo clara alusión a que el cantante de México en la piel le cantaba en su propia casa.

Cuando María Patricia Castañeda le cuestionó sobre sí aún mantenían algún tipo de contacto, Erika contestó “ya pasó, todavía no había nacido Nicolás (su hijo), pero lo bailado quién me lo quita” y agregó “no, ahí quedó, finalmente yo hago mi vida, él también la de él. Sé que algún día me lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él, ya estamos señores, los dos.