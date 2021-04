"Un hombre muy asqueroso": Así define Frida Sofía a su abuelo Enrique Guzmán

México.- Continúa la polémica con respecto a Frida Sofía y Enrique Guzmán, luego de que la cantante acusara a su abuelo de comportamientos inapropiados y abuso sexual cuando ella era apenas una niña, revelaciones que han causado una gran conmoción en el mundo del espectáculo, por lo que todos muestran su apoyo a la joven.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante denominó al padre de Alejandra Guzmán, su abuelo, como "un hombre abusivo" y "muy asqueroso" tras haber arruinado su infancia al tocarla sexualmente cuando tenía apenas cinco años de edad.

Entre sus declaraciones apuntó también que "me daba miedo... me hizo cosas feas", agregando que "me manoseó desde los cinco años", mostrándose de lo más emotiva y llegando hasta las lágrimas, lo que causó un gran impacto entre quienes veían la entrevista y se enteraron más tarde, lo que los llevó a enviar todo el apoyo incondicional para Frida Sofía.

Asimismo, lo que la llevó a aborrecer a su abuelo fue que ella no entendía lo que sucedía debido a su corta edad, pero su abuelo le comentaba que era lo que un abuelito le hacía a una nieta cuando la quería, por lo que se convirtió para ella en algo normal hasta que creció.

La parte más impactante para muchos fue cuando Frida Sofía confesó que nunca quiso hablar sobre el tema con absolutamente nadie debido a que en cierto punto llegó a sentirse una enferma mental, ya que en algún momento comenzó a sentir bien que Don Enrique Guzmán tocara sus partes íntimas.

Pero el famoso cantante no fue el único que se sobrepasó con ella, la naciente cantante también compartió que hubo otros hombres que también la tocaron cuando era una niña, haciéndola vivir una infancia turbia y desagradable. Estos hombres eran algunos de los novios que tuvo su madre, la también cantante Alejandra Guzmán.

Tras estas fuertes declaraciones, Enrique no se ha quedado callado y ha acudido a sus redes sociales para dar su parte ante el tema afirmando que su nieta sufre inestabilidad mental, que necesita ayuda psiquiátrica y espera que la encuentre, pues él es un caballero.

Lo que Frida necesita es una ayuda siquiatrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Asimismo, envía un mensaje para Gustavo Adolfo Infante, a quien llamó "un estúpido" por creerle a su nieta. "Sr. Gustavo Adolfo Infante siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano", compartió en Twitter.

"#FridaMiente", fue el hashtag que inició Enrique Guzmán en su perfil de Twitter para desacreditar las declaraciones de su nieta. Por otra parte, sus seguidores y fanáticos están defendiéndolo y aseverando que es una persona honrada e incapaz de hacer actos de tan tremenda magnitud, así que será cuestión de tiempo para saber en qué terminará este problema que involucra a la Dinastía Pinal.