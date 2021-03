Un intruso se metió en la mansión de Johnny Depp para bañarse y beber té mientras robaba

Estados Unidos.- El incidente ocurrió el jueves, cuando un vecino llamó inicialmente a la policía y afirmó haber visto al hombre en su propio patio trasero, informó TMZ el domingo.

Los miembros del personal de seguridad de Jhonny Depp volvieron a alertar a la policía, esta vez para decir que el hombre había entrado en la casa del actor de "Sweeney Todd".

El hombre no identificado fue arrestado y acusado de vandalismo después de que la policía tuvo que derribar la puerta del baño de Depp donde el presunto intruso se estaba duchando, según TMZ. No está claro dónde estaba Depp, de 57 años, en el momento del incidente.

El allanamiento reportado ocurrió poco más de dos meses después de que una mujer fuera arrestada bajo sospecha de robo después de irrumpir en la casa de Depp, según TMZ.

Vista aérea de la mansión de Jhonny Deep. AFP

Depp ocupó los titulares la semana pasada cuando su equipo legal inició el proceso de apelación del fallo de un tribunal británico en el caso de difamación del año pasado contra el tabloide británico The Sun, que lo describió como un "golpeador de esposas" en un artículo.

El actor perdió el caso en noviembre pasado, y un juez de la Corte Suprema determinó que las afirmaciones de The Sun contra Depp eran "sustancialmente ciertas".

Depp ha negado las acusaciones y afirmó el verano pasado durante un juicio de tres semanas que su ex esposa Amber Heard era la agresora en su relación.

Él y Heard, de 34 años, estuvieron casados del 2015 al 2017. The Sun es propiedad de Rupert Murdoch, quien también es dueño de periódicos como el New York Post y The Wall Street Journal.