Un mexicano más dentro del mundo de Star Wars

¿Recuerdan la plataforma de Darh Vader o la ciudad en que aparece por vez primera Diego Luna en Rogue One o la Base Starkiller en el Episodio VII de Star Wars? Pues esos escenarios digitales, algunos que sólo duran menos de 10 segundos en pantalla, fueron hechos por un mexicano.

Su nombre es Jaime Jasso y su vida quedó marcada cuando vio en cine El imperio contraataca., en los 80.

Entonces tenía seis años y tan pronto regresó a casa comenzó a dibujar lo que había presenciado en la pantalla grande iniciando por Luke Skywalker y Darth Vader, el héroe y antagónico.

“¡Quería diseñar mis propias naves, mis propios escenarios!”, recuerda emocionado Jasso.

Tres décadas después, el tapatío continúa dibujando. Pero ahora en ILM (Industrial, Light & Magic), la empresa creada por George Lucas.

Su talento también ha sido ocupado para The last Jedi, que se estrena el mes próximo en salas y de la cual, por contrato, no puede hablar.

En la saga crea escenarios digitales y extensiones de sets, por computadora.

“Sólo (puedo decir) que estoy y fue emocionante”, indica desde San Francisco, ciudad donde radica el especialista en efectos visuales de 43 años.

“Mi papá quería que fuera arquitecto o ingeniero, o abogado, pero también me puso, junto con mi mamá, lápices de colores, plastilinas, cartulinas; veían que era lo que más me gustaba y me lo daban sin problema”, apunta.

La fuerza, diría alguien de la saga, se sentía fuerte en él.

Autodidacta. Estudió por cuatro meses diseño industrial en la Universidad de Guadalajara, de la cual salió al chocar su preparación con los métodos de ahí. Él ya hacía gráficos por computadora y en las aulas le pedían lo hiciera a mano.

“Y entonces literalmente agarré libros y me encerré en casa por un año para estudiar”, cuenta

Por medio de un vlog fue invitado en 2001 a EU y logró entrar a la producción de El aro.

Pasó un sexenio más para hacer un portafolios que, una vez colocado en Internet, le generó varias ofertas, entre ellas los estudios Blur. Trabajó así en la película Avatar. Después aplicó a Lucas Films y el resto es historia.

Security checkpoints at ILM are pretty serious lately.... pic.twitter.com/TpQ92Be7f6 — Jaime.Jasso (@JaimeJassoVFX) 28 de marzo de 2014

“Ocho años trabajando aquí, donde era mi meta”, expresa.

“Para el Episodio VII hice varios escenarios, sobre todo en el Planeta Starkiller, los nevados, una parte de la nueva orden, la base. Muchas veces se está (realizando) desde el diseño conceptual hasta el visual”, expresa.

En Rogue One tardó cinco meses en hacer su escenario, pues era el único artista dedicado a ello. Todo esto para traducirse en apenas segundos.

Algunas obras del diseñador/Instagram

En Transformers 3, por ejemplo, tardó nueve meses para la escena de Cybertron en la intro.

“Aunque dure poco, formo parte de ese universo, me gusta saber que la gente está viendo algo que hice y pueda inspirar a otros, como sucedió conmigo”, subraya.

James Cameron/AP

Además de Jasso y Luna, Verónica Segura actuó en el Episodio II.

A pregunta expresa, está de acuerdo con James Cameron en torno a no abusar de la tecnología en cine.

“Aunque me dedique a esto, no me gusta cuando un director lo hace, es cuando creo que depende mucho la visión del director.

“Sin embargo hay muchas películas llenas de gráficos por computadora, invisibles y la gente no se da cuenta, son increíbles”, recalca.

Para México también. Jaime se encuentra codirigiendo, junto con Fernando Campos, el cortometraje El camino, protagonizado por Gustavo Sánchez Parra.

Y espera el estreno del largometraje Xibalba, donde actúa Mark Tacher y Olga Fonda (Diario de un vampiro).

Además codirige la escuela en línea cgpreceptor.com, dedicada a compartir conocimientos de VX.

“Entra todo mundo y uno de mis alumnos ya también trabajó en The last jedi”, dice orgulloso.

Con información El Universal

Te puede interesar