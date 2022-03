¡Un momento memorable! Coldplay y Fher Olvera, vocalista de Maná, cantan juntos "Rayando el sol"

La banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, lleva a cabo el "Music Of The Spheres World Tour" por varios países de Latinoamérica. La semana pasada dieron dos shows en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México, y ahora, la siguiente parada de su gira mundial fue en Guadalajara, Jalisco, donde tuvieron como invitado especial al cantante y compositor mexicano Fher Olvera, líder y vocalista de la banda rock-pop latino Maná, originaria de "La perla tapatía".

El concierto de Coldplay tuvo lugar en el Estadio Akron, también conocido como el Estadio Chivas. En una parte del show, el cantante, compositor y productor discográfico Chris Martin, sorprendió a los miles de asistentes, al invitar a Fher Olvera al escenario.

La pieza musical que eligieron para ese momento memorable fue "Rayando el sol", una de las canciones más emblemáticas de Maná.

Los integrantes de Coldplay pusieron sus instrumentos y Fher Olvera, acompañado de su armónica, puso la voz, aunque Chris Martin lo acompañó durante el coro: "rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón...".

"Rayando el sol" forma parte del segundo álbum de estudio de Maná, "Falta amor", lanzado en julio de 1990, bajo el sello discográfico Warner Music. Con este tema musical, la banda de rock mexicana se dio a conocer en muchos países, marcando el inicio de su gran éxito.

En las redes sociales de Maná, se publicó el video de esta presentación en el concierto de Coldplay:

¡Así cantamos en Guadalajara! Gracias Coldplay por la invitación, los queremos mucho. ¡Viva México, cabrones!

A Chris Martin y al resto de la banda británica, les fascina tocar covers de artistas de cada país que visitan. Unas horas antes de este concierto en el Estadio Chivas (el hogar del "rebaño sagrado"), se viralizaron en redes sociales unos videos tomados por fans a las afueras de dicho estadio, donde se escuchaba que Coldplay estaba ensayando "Rayando el sol".

Ante esto, comenzó a circular el rumor de que la agrupación tocaría un cover de Maná durante el show, pero lo que no se imaginaban, es que el mismo Fher Olvera estaría como invitado en esa noche tan especial e inolvidable para todos los asistentes.

"Wow, la energía y emoción en ese lugar se puede sentir sin haber estado ahí, son los mejores, indudablemente", "envidia de la buena para los que estuvieron presentes", "hasta se pone la piel chinita", "Coldplay y Maná juntos, ¿hay algo más perfecto? ❤️" y muchos más, son los comentarios en la publicación que se hizo en la cuenta de Instagram de la agrupación mexicana.