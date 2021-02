Un partido ofreció a Pati Chapoy ser diputada, reveló en Ventaneando

“Es una vergüenza”, fueron las palabras de Pati Chapoy, titular del programa ‘Ventaneando’ al revelar que hace un año se le ofreció ser diputada.

En México, una infinidad de celebridades del mundo del entretenimiento han incursionado dentro de la política del país, algo que los conductores de Ventaneando señalaron como una vergüenza, especialmente Pati Chapoy, quien señaló que nunca será candidata a una diputación.

Durante la transmisión del programa Ventaneando de TV Azteca, la conductora y periodista de espectáculos Pati Chapoy hizo una fuerte revelación acerca de un partido político en México que se acercó a ella para ofrecerle un puesto.

Esto sucedió durante la entrevista a Mónica Garza y Vicente Gálvez, quienes acudieron al set del programa para presentar ‘Campañeando’, un programa de análisis político que se transmitirá durante el periodo de elecciones en México.

Discutiendo acerca del programa de televisión pronto a empezar transmisiones, fue Vicente Gálvez quien le hizo una pregunta a Pati Chapoy, si esta alguna vez había recibido una oferta para alguna candidatura en México.

La respuesta de Pati Chapoy creó sorpresa entre los demás conductores del programa y los invitados, al revelar que sí había recibido una invitación. Sin revelar por qué partido o qué personaje de la política fue quien le hizo la oferta, Pati Chapoy señaló que su respuesta fue un contundente “no”, y que jamás entraría a una candidatura política por ningún partido.

“Hace poco sí. No voy a decir quién, ni qué partido ni qué persona”, dijo. “El año pasado, platicando con ‘equis’ personaje (me dijo) ‘oye, ¿no te gustaría ser diputada? Yo le dije, ¡por supuesto que no!”.

La conductora de Ventaneando señaló que es una vergüenza que en México se les ofrezca a celebridades sin la preparación necesaria candidaturas a distintos cargos políticos.

“Es una vergüenza que te lo pidan”, dijo Pati Chapoy, recibiendo la respuesta en broma de Pedro Sola, quien señaló que “es una vergüenza ser diputado”.

A raíz de su intervención en la conversación, a Pedro Sola le lanzaron la misma pregunta, señalando que de ser así seguramente ganaría por la gran popularidad que tiene. Sin embargo, él comentó que no le han ofrecido y que no estaría dispuesto a hacerlo.

“A mí nadie me ofrece, y si me lo ofrecen diría absolutamente que no. Todos son unos bribones”, dijo Pedro Sola.