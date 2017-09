El gran paso que dieron Selena Gomez y The Weenkend

Selena Gomez y The Weekend/AFP

Selena Gomez y The Weeknd han dado un paso muy importante en su relación. La pareja ha decidido comenzar un proyecto de vida conjuto en un lujoso apartamento en Nueva York.

Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Según explica Entertainment Tonight, los cantantes han alquilado una casa en Greenwich Village para compartir los meses de rodaje de Selena en Nueva York a las órdenes de Woody Allen. Gomez y The Weeknd pagarán al mes unos 16 mil dólares por este apartamento.

"Ambos son muy simpáticos con todos sus vecinos, parecen muy felices con su nuevo compromiso", explica una fuente al medio norteamericano. Esta mudanza silencia aún más a aquellos que veían un interés comercial en la relación.

Una publicación compartida por The Weeknd (@theweeknd) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 7:23 PDT

Aún así, esta no es la primera vez que Selena Gomez vive con una de sus parejas pues con Justin Bieber se mudó a los pocos meses de comenzar su relación. El propio Bieber explicó cómo había vivido esta etapa en una entrevista concedida en 2015 a Elle: "Me mudé con mi novia cuando tenía 18 años. Empezamos una vida juntos. Era como un tipo de matrimonio. Vivir con una chica puede ser mucho a esa edad pero estábamos muy enamorados. No había nada que importara, estábamos juntos en todo".

Justin Bieber y Selena Gomez/AP



SELENA GOMEZ DE LAS MAS INFLUYENTES EN EL MUNDO

Dicho medio resalta las figuras de 46 mujeres de distintas ciudades, razas, posturas políticas y orientación sexual que están cambiando al mundo con iniciativas de bienestar social.

De acuerdo con el diario El Mundo, las mujeres de "Firsts", han sido elegidas por su capacidad de afrontar retos y responsabilidades, además de que cuenta con una historia que realmente sorprende, y sirve de inspiración para muchas personas.

@instylemagazine Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 3:11 PDT

En la entrevista que acompaña a esta portada, Selena Gomez señaló a su madre como parte de su gran éxito, pues debido a que la tuvo cuando apenas tenía 16 años, prácticamente crecieron juntas y se convirtió en un pilar para la carrera de la cantante y guió sus inicios.

SELENA SALE EN DEFENSA A DACA

La intérprete de "Bad Liar" subió un post a Instagram y expresa su desacuerdo sobre la decisión del Presidente Trump de revertir la iniciativa DACA (Deferred Action For Childhood Arrivals), la cual tenía como objetivo dalre la oportunidad a los niños inmigrantes que llegaron como ilegales a Estados Unidos de tener un empleo más adelante.

Este es parte del mensaje de Selena:

"Mi definición de soñador es alguien que piensa en grande y cree que nada es imposible. La increíble gente que se está viendo amenazada por la desafortunada reversión de DACA, son exactamente eso....".

Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 9:39 PDT

En declaraciones a la prensa internacional, Selena comenta que lo que ella es como artista se lo debe a Mandy, su madre, quien quedó embarazada de ella cuando tenía apenas 16 años de edad.



"Básicamente crecimos juntas. Cuando empecé a trabajar, mi madre fue la única persona en mi vida que me ayudó a navegar toda esa locura. Todo lo que soy a día de hoy es un poco el resultado de todo a lo que mi madre tuvo que enfrentarse."

SUPUESTA BODA

Según fuentes cercanas habían señalado que la pareja se casaría a mediados de este año el cual al parecer no es el momento indicado para estas dos grandes estrellas.

“Selena le ha contado a sus amigos más cercanos que están planeando casarse en agosto cuando Abel finalice su gira de conciertos. Ella sabe que The Weeknd es su alma gemela y no quiere que pasen muchos años antes de que se casen”, afirmó el informante.

Con información El Universal

Te puede interesar