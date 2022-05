"Un problemón", Aeroméxico provoca enojo de Lupita D'Alessio, la "Leona dormida"; extraviaron su maleta

La cantante y actriz mexicana Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio, a través de las stories de su cuenta en Instagram, hizo un reclamo a Aeroméxico por el extravío de una de sus maletas con su vestuario de trabajo.

Este fin de semana, la intérprete de temas como "Mudanzas" o "Inocente pobre amiga", tuvo un concierto en Guadalajara, estado de Jalisco, México, como parte de su nueva gira "Aquí estoy yo Tour". Al llegar a la "Perla Tapatía", procedente de la CDMX, su equipo de trabajo le informó que su maleta, que contiene los outfits para su gira por toda la República Mexicana, había desaparecido.

Ante esto, Lupita D'Alessio, la "Leona dormida", hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer este contratiempo previo a su show, el cual se llevó a cabo en el Palacio de los Congresos y la Comunicación (PALCCO), esperando que la aerolínea resolviera este problema.

Amigos, buenas tardes, aquí con un problemón, no llegó mi maleta con mi ropa de trabajo y tengo un concierto aquí en Guadalajara.

Manifestó que gracias a Dios habían llegado bien a la ciudad antes mencionada, "pero no llegó la ropa de trabajo de toda la gira que tenemos por todo México, Aeroméxico, en el vuelo de México-Guadalajara 258, no llegó, tengo dos maletas, solamente llegó una, no me llegó la ropa de trabajo".

La mamá del también cantante y actor Ernesto D'Alessio, externó que ella era responsable de salir a cantar ante cualquier contratiempo, pero Aeroméxico no se hizo responsable de su maleta.

"Entonces, si quiero hacer un llamado a Aeroméxico, que me aparezca mi maleta en el vuelo 258, tiene una etiqueta con Guadalupe Contreras Ramos y espero que Dios primero, me la entreguen".

Leer más: Cuando Lupita D’Alessio fue hipnotizada: acosó a Raúl Velasco, le quitó su saco y acabaron en el suelo

Hasta el momento se desconoce si la maleta de Lupita D'Alessio fue encontrada, lo que sí, es que con el profesionalismo que la caracteriza, llevó a cabo su concierto de manera extraordinaria. Cabe mencionar que la "Leona dormida", tenía seis años sin dar un show en Guadalajara, Jalisco. Interpretó temas como "Hazme olvidar", "Aquí estoy yo", "Costumbres", "Lo siento mi amor", "Ese hombre", "Mentiras" y muchos más.