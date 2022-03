"Un amigo ha fallecido", Chris Martin de Coldplay, homenajeó a Taylor Hawkins en Monterrey, México

Los fans de la banda de rock estadounidense Foo Fighters se encuentran devastados ante una inesperada noticia, la muerte del baterista Taylor Hawkins a sus 50 años de edad. El músico fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Bogotá, Colombia, donde la agrupación tenía programado un show la noche de ayer viernes.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins", manifestó la banda en un comunicado, señalando que "su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil".

La misma noche que Taylor Hawkins fue hallado sin vida, la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, tenía un concierto en Monterrey, estado de Nuevo León, México, como parte de su gira "Music of the Spheres World Tour".

En una parte del show que tuvo lugar en el Estadio BBVA (sede del Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México), Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, rindió un emotivo homenaje a Taylor Hawkins, a quien le dedicó la canción "Everglow".

Un amigo nuestro, de una gran banda, los Foo Fighters, ha fallecido, no estamos seguros de qué decir o hacer, porque es un amigo al que queremos mucho y sentimos que debemos mandar amor a los Foo Fighters.

Chris Martin describió al baterista Taylor Hawkins como "una persona hermosa". Conmovido por la noticia, dijo a los miles de fans reunidos en el Estadio BBVA, "tocaremos esta canción para los Foo Fighters y esto es 'Everglow', lo siento que no esté hablando a detalle, pero la noticia es muy reciente".

Cabe mencionar que "Everglow" forma parte del séptimo álbum de estudio de Coldplay, "A head full of dreams". Una parte de la letra dice: "bueno, dicen que la gente viene, que la gente se va, este diamante en particular, es extra especial. Y aunque tú puede que te hayas marchado, y el mundo quizás no lo sepa, todavía veo que eres celestial".

Leer más: Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters muere a la edad de 50 años

Hasta el momento se desconocen la causa del fallecimiento de Taylor Hawkins, quien durante 25 años fue el baterista de Foo Fighters y era el mejor amigo de su líder, Dave Grohl. Recordemos que el músico, era el baterista de las giras de Alanis Morrissette, hasta que se unió a Foo Fighters en 1997.

Participó en los discos más destacados de la banda, incluyendo "One by one" y "On your honor", y en éxitos como "My hero" y "Best of you".