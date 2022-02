“Un show inolvidable repleto de sentimientos”: La maestra Guille Gómez habla sobre la gran final de Todos a Bailar y su carrera

México.- Se vive un sábado repleto de emociones para los fanáticos de Todos a Bailar, transmitido por Azteca Uno, en donde ocho familias han participado para llevarse medio millón de pesos como premio. Este 19 de febrero se vivirá la gran final del programa de talentos y en conversación con la maestra Guille Gómez, que forma parte de la mesa del jurado, revela todo lo que se viene.

En entrevista con DEBATE, la maestra Guille, reconocida por múltiples proyectos dentro del mundo del espectáculo como La Academia, La Voz México, La Voz Kids, La Academia USA, X Factor Kids, y premiaciones como Premios Billboard, Juventud, TVyNovelas, Nuestra Belleza y Fashion Fest, sin dejar de lado sus escuelas Danza 3 y Danza 3 Espectáculos, ha contado todos los detalles y hasta su experiencia en el arte de la danza y en el gremio del entretenimiento.

Directora creativa, coreógrafa, empresaria y fundadora de escuelas de danza, Guille Gómez ha externado su gran emoción al ser una de las jueces del programa Todos a Bailar de Azteca Uno, compartiendo créditos con figuras como Regina Orozco y Mario Bautista, así como con Ingrid Coronado, la conductora.

La maestra Guille Gómez está más que lista para la gran final de Todos a Bailar. Foto: Cortesía

¿Cómo ha sido ser jurado en Todos a bailar?

"Empecé armando todo el espectáculo, dirigiendo coreógrafos y toda la dirección de escena, y luego de repente ser juez; me parece una cosa maravillosa porque yo puedo valorar el proceso de la semana y el resultado final", contó la maestra.

Durante la entrevista, la coreógrafa también consideró que las familias que han llegado hasta la final del programa están realmente comprometidas: "Para ellos Todos a Bailar significa sueños hechos realidad", compartió. Las familias finalistas de Todos a Bailar: Los Artísticos Mata, en compañía del cantante Dennis Arana; Los Imparables Pastrán, al lado del actor Gary Centeno; y Los Luchones Pérez, junto al actor Luis Fernando Peña.

A Guille Gómez la acompañan en la mesa de jurado Regina Orozco y Mario Bautista; en la conducción Ingrid Coronado. Foto: Cortesía

¿Cómo califica Guille Gómez y cuál es el factor más importante para llevarse el primer lugar?

Durante la conversación, Gómez compartió cómo lleva a cabo su crítica, tomando en cuenta el proceso de la semana y todo lo que conllevó lograr el resultado final. Debido a que existen muchos sentimientos a flor de piel, cansancio y dificultades, la maestra toma en cuenta la resistencia, decisión, la pasión y el amor que le ponen los participantes a las cosas.

El factor más importante para poder llevarse el primer lugar de Todos a Bailar, de acuerdo con Guille, es la resistencia, el saber cuándo utilizar una mente racional y cuando utilizar la emocional. "Trabajar muy duro, aprenderse las coreografías, ejecutarlas con calidad y detalle. La limpieza debe ser precisa y poner toda la pasión y el amor para hacer una buena combinación y así dar resultados efectivos que impacten al público y a los televidentes", compartió.

Lo que se viene para la gran final de Todos a Bailar

Guille Gómez compartió en entrevista con DEBATE que se viene lo mejor de lo mejor para la gran final de Todos a Bailar este sábado 19 de febrero de 2022 a las 20:00 horas (Hora centro de México).

¿Qué podemos esperar para la gran final?

"¡Lo mejor! Se han preparado de lo mejor para la final, tanto las familias como el show que se va a presentar, van a estar grandes artistas. Va a ser un gran espectáculo y estoy segura de que las familias van a dar lo mejor al igual que la producción, vestuario, pirotecnia, coreógrafos; todo el mundo vamos a dar lo mejor para que sea un gran show, inolvidable, repleto de sentimientos y de mucha calidad", aseveró.

Durante la gran final de Todos a Bailar, este sábado 19 de febrero en punto de las 20:00 horas por Azteca Uno se vivirán impecables momentos, competirán las tres familias finalistas y en el escenario estarán presentes artistas de lujo como el grupo de K-Pop Momoland, Fey, Alex Syntek y Caló.

La carrera de Guille Gómez

Con apenas 6 años de edad, Guille Gómez estaba decidida a ser bailarina, fueron las palabras que les dijo a sus padres a tan corta edad, aunque en aquel momento no entendieron cómo se podía vivir de esa pasión, sin embargo, logró demostrar que sí se puede, logró su sueño y actualmente sigue dedicándose a eso, y planea seguir haciéndolo por el resto de su vida. "Amo lo que veo, amo lo que hago, veo el resultado de los grandes espectáculos y me sigue emocionando como la primera vez", confesó.

Para mí bailar es pasión, es alma, es vibrar, es ser feliz. La danza me ha dado todo, qué te puedo decir", Guille Gómez, directora creativa, coreógrafa, empresaria y fundadora de escuelas de danza.

A los seis años de edad, Guille Gómez les comentó a sus papás:

Sobre los retos de la vida, la directora creativa ha compartido: "La vida está llena de retos, cuando crees que ya superaste una cosa llega otra, luego otra y luego otra. La vida es como un problema de matemáticas, en primero tienes un problema sencillo, en segundo uno con más dificultad, luego en tercero, cuarto y así sucesivamente, pero la cosa es ver el lado positivo del problema, te hace más sabio", agregó.

Uno de los momentos más importantes para su carrera artística ha sido La Academia. Durante la primera generación del reality show, Guille recibió la invitación de parte del director Héctor Martínez, mientras figuraba en el medio cultural, fue así como comenzó a trabajar con el mundo del espectáculo y quedó encantada, esto lo consideró como un parte aguas en su vida.

Guille Gómez es: "Una artista a la que le gustan las cosas con calidad y detalle". "Al final de cuenta tengo una escuela y he aprendido a estudiar a la gente, a los artistas, entonces sé en qué momento se están esforzando y en qué momento no, si te dedicas a esto hazlo bien, a lo que te dediques hazlo entero, da algo más y lo demás viene en consecuencia. Me gusta que las cosas se hagan con el corazón, con pasión, porque al hacerlo de esa manera hay un resultado completamente diferente en todo", explicó.

¿Cómo es Guille Gómez, la coreógrafa considerada muy estricta por el público?

"Me considero una persona guerrera, una persona que le gusta salir adelante y que más que enfocarme en la dificultad veo de qué manera puedo resolver y eso me ha beneficiado. Soy súper divertida, en momentos, pero cuando es trabajo es trabajo y ahí exijo lo que tengo que exigir", explicó Gómez, actual juez de Todos a Bailar.

El consejo de Guille Gómez para quienes desean incursionar en el arte de la danza: "Que lo piensen bien porque no es fácil. Es como llegar a la punta del Everest, todo el mundo quiere llegar volando y no hay forma, tienes que pasar por un proceso para oxigenarte, que el cuerpo de adapte y trabajar muchísimo. No es nada más que un día lo decidas, es trabajar y tomar clases, enfrentarte a cosas que no te gustan ni quieres, pero sí estás dispuesto a resolverlo, seguir adelante".

"¿Amas la danza o te gusta la danza? Es una diferencia abismal. Los que aman la danza llegan a grandes ligas y son felices. Los que les gusta la danza bailarán un ratito se lastimarán después, no tendrán el poder para llegar a la punta del Everest, pero conozco mucha gente que sí lo logra, entonces si eres uno de ellos vámonos a seguir y hacer lo mejor", explica en entrevista la maestra Guille.

Un mensaje de la maestra para ver la gran final de Todos a Bailar: "Vean el programa se van a divertir y ustedes son los jueces más poderosos porque los que estamos en los proyectos no vemos lo que ustedes ven. Ustedes nunca se equivocan, ven la verdad y ven cuando alguien es auténtico en el escenario, se ha esforzado, el mayor juez que sea el público", finalizó.

