"Un silencio tremendo, hubo mucha tensión", Eugenio Derbez reaccionó a pelea de Will Smith y Chris Rock

Este fin de semana la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas llevó a cabo la 94.ª entrega de los Premios Óscar, donde se llevó a cabo la tan comentada pelea entre los actores Will Smith y Chris Rock. En una parte de la ceremonia, el protagonista de la película "King Richard", que le valió el premio a "Mejor actor", abofeteó al comediante, tras hacer una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez asistió a la entrega de los Óscar, la cual se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ya que "CODA", película en la que actuó junto a Troy Kotsur y otros actores más, estaba nominada como "Mejor película" y "Mejor guion adaptado". Troy estuvo nominado (y ganó) en la categoría "Mejor actor de reparto".

El esposo de la cantante Alessandra Rosaldo, presenció el altercado de Will Smith con Chris Rock. Al término de la ceremonia de La Academia, el también productor de televisión y cine Eugenio Derbez, reaccionó sobre lo sucedido en una entrevista para Televisa Espectáculos.

"Fue muy fuerte la verdad, cuando pasó todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma", comentó el papá de la actriz Aislinn Derbez.

Cuando comenzó a escuchar las groserías que decía el protagonista de la serie "El príncipe del rap", se percató de que no se trataba de una broma. "Se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión".

Contó que después de la pelea, el actor estadounidense Denzel Washington se llevó a Will Smith tras backstage. "No sabemos qué pasó, pero se lo llevó con la intensión de arreglar el pleito, fue fuerte".

¿Por qué Will Smith le pegó a Chris Rock?

Todo comenzó cuando Chris Rock hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, en referencia a su cabeza rapada. "Jada, te amo. 'GI Jane 2', no puedo esperar a verlo". Sus palabras no fueron del agrado de la esposa de Will Smith.

Chris hizo esta broma basada en la película de 1997 "GI Jane", protagonizada por Demi Moore, quien se afeitó la cabeza para interpretar a una candidata ficticia a los Navy Seal.

Cabe mencionar que Jada Pinkett Smith reveló en 2018 que le diagnosticaron alopecia. A menudo ha discutido los desafíos de la pérdida de cabello en Instagram y otras plataformas de redes sociales.

Will Smith subió al escenario y le dio un golpe a Chris Rock en el rostro, con la palma abierta. Después, regresó a su asiento y le grito al comediante que dejara en paz a su esposa. Chris respondió que solo estaba haciendo una broma de "GI Jane".

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tú (improperio) boca", le gritó. La multitud se calló cuando quedó claro que esto no era un acto, por lo que de inmediato las redes hicieron lo suyo al cuestionar la reacción del actor. Uno se han pronunciado a favor y otros en contra.