"Un trapo de cocina, con eso le amenacé el cuello", hermano de Mónica Dossetti narra cómo surgió la pelea

La semana se difundió en redes sociales, un video donde se muestra al director y productor de televisión José Dossetti, quien por varios años laboró en Televisa, tratando de estrangular a su hermana, la ex actriz de telenovelas Mónica Dossetti, quien desde hace 14 años padece esclerosis múltiple, lo que la obligó a retirarse del medio del espectáculo.

José Dossetti se encuentra en una investigación, cada semana comparece ante las autoridades de la Fiscalía del Estado de Morelos y tiene orden de restricción. "Estoy en una investigación y no estoy libre de eso, tengo prohibido visitarla, hablarle, mandarle mensajes, cualquier cosa así, estoy yendo a sesiones psicológicas", comentó en una entrevista en el foro de "Venga la alegría" de TV Azteca. Asimismo, manifestó que no librará esta situación y afrontará las consecuencias de sus actos.

En esta entrevista, José Dossetti contó cómo surgió la discusión con su hermana, la cual terminó con un intento de estrangulamiento.

Anteriormente, Mónica Dossetti vivía con su mamá, de 80 años de edad, en la ciudad de Puebla, México. Hace unos meses, José la convenció de que se fuera a vivir a Tepoztlán, Morelos. Los hermanos habitan en una privada, cada quien en una casa. La agresión física a la ex actriz de telenovelas como "El premio mayor", ocurrió en mayo pasado.

"En los últimos cuatro meses la moví a vivir cerca de mí, es mi vecina en Tepoztlán, vive al lado de mi casa en una privada, yo la atiendo, le sirvo el desayuno, la comida, la cena, le pongo comida en el refri, vemos películas".

La situación en la que viven, no ha sido fácil para los hermanos Dossetti. "Ese día pasaron muchas cosas, el video solo muestra una parte, pero antes de eso, se llega a un límite; me dejó con la palabra en la boca".

La discusión entre José y Mónica Dossetti, comenzó por una situación ocurrida en el baño en casa de la ex actriz. "Fue por cosas del baño, de su bacinica portátil en la que ella a veces tiene la iniciativa de limpiarla, pero es una parte de dos piezas, entonces ella le quita una y ya no embona bien y hace que se caiga, entonces, yo llegué a limpiarle el baño, levanté la tapa y se me cayó la pipí al suelo".

Aquel día, José Dossetti estaba saturado de problemas. Trató de explicarle a su hermana que no debía quitarle las piezas a su bacinica, ante esto, Mónica, de acuerdo con su relato, comenzó a gritarle. "Yo le decía: 'es mi chamba el baño, yo soy el que te ayuda con el baño, no te metas con mis instrumentos de trabajo'".

Al dejarlo con la palabra en la boca, José "explotó" y su reacción fue tratar de estrangularla con un trapo de cocina.

No es un cinturón, es un trapo de cocina, con el que le limpio su mesa, con eso le amenacé el cuello... me dejó con la palabra en la boca, le desconectó (su silla de ruedas), le pongo el trapo, alegamos, pero me detuve por mí mismo.

En el video, José Dossetti manifestó que quería morir. En la entrevista en "Venga la alegría", señaló que en ese momento, llevaba muchos días de agobio.

"Ese día me rebasó o se vino incubando por días de enojo, me pasan muchas cosas; además de cuidar a mi hermana, tengo dos hijos, tengo a mi madre de 80 años, soy el único hombre, mi hermano murió hace 14 años, Mónica está enferma desde hace 14 años, me quedé sin trabajo".

Asimismo, dejó muy en claro que los cuidadores de personas enfermas, no tienen una tarea fácil. "Lo que quiero es divulgar que a veces los cuidadores somos personas que tenemos la intención de ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo, en mi caso, me rebasó la cantidad de insultos, a veces recibes insultos de las personas que atendemos".