¡Un ultimátum a la comadre güera! Platanito advierte que la demandará: "te vas a meter en broncas"

El comediante mexicano Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, no se anda con rodeos y lanzó un ultimátum a Karla Panini, una de las integrantes del dúo cómico Las Lavanderas. En una entrevista para el programa "Vivalavi" de Multimedios, el humorista manifestó que podría demandar a la también locutora de radio por difamación.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Karla Panini, quien se dio a conocer por su personaje de la "comare güera" de Las Lavanderas, junto a la fallecida Karla Luna (la "comare morena"), arremetió en contra de Platanito y aseguró que sabía muchas cosas de él, cosas que hacía en los camerinos y deseaba contárselas a su esposa.

La molestia de Karla Panini se debe, porque Platanito es una de las personas que mostró su apoyo a Karla Luna, tras la separación de Las Lavanderas y ante la supuesta traición de la "comare güera", al meterse con su esposo Américo Garza. "Tú qué te metes, tremendo panzón, payaso panzón, ridículo".

La comediante agregó: "sobre todo me sorprende que juzgándome cuando, Sergio Verduzco, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí, juzgándome, querido, no creo que tengas cara para hacerlo, me encantaría encontrármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo".

Cabe mencionar que años atrás, Platanito y Karla Panini fueron compañeros de trabajo.

Recientemente, en el programa "Vivalavi" de Multimedios, Platanito manifestó que Karla Panini tendrá que demostrar todo lo que dice con hecho, o de lo contrario, podría enfrentar una demanda por difamación.

"Quiero aclarar que ella dijo que va a hablar de mí cosas que yo hacía en los camerinos, está padre que hable, una, porque saben porque no tomo, no me drogo, luego, ¿qué pude haber hecho? ¿Metido hombres, mujeres? Uy, eso lo declaré frente de mi mujer, obviamente, no pasó".

Entonces, lo que tengas que hablar, Panini, hazlo con pruebas, mi reina, porque si no te vas a meter en broncas.

Asimismo, Platanito le pidió que no se olvide de la traición a quien según era su "mejor amiga", Karla Luna.

De acuerdo con el comediante, Karla Panini le pedía a Américo Garza que maltratara físicamente a su esposa Karla Luna. "Y que no se te olvide que lo que tú hiciste, que fue una traición horrible a tu mejor amiga y mandarla a golpear... eso, híjole, no se vale".