¡Una acusación más en contra de Platanito! Conductora de TV asegura: "este señor quiso abusar de mí"

El comediante mexicano Sergio Verduzco, conocido por su personaje Platanito, fue denunciado por la conductora de televisión Gaby Ramírez y por la cantante Gabby Tamez, por supuesto acoso sexual. Ahora, una tercera mujer, la también presentadora de TV, Melissa Martínez, se suma a las acusaciones en contra de humorista.

Hace unos días, en el programa "Chisme no like", Gaby Ramírez contó que hace unos años, cuando estuvo como invitada en el programa "Noches con Platanito", que se transmitía por Estrella TV, el comediante supuestamente le tocó indebidamente sus pechos. Ante esto, Sergio Verduzco alega que todo se trató como parte de un sketch.

Por su parte, la cantante Gabby Tamez, originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, aseguró que fue acosada laboral y sexualmente por Platanito, cuando colaboró con el comediante en su show "Noches con Platanito".

Gabby Támez externó que Platanito es talentoso como payaso, "y eso nadie se lo quita", sin embargo, resaltó que como persona "es una asquerosidad, es arrogante, creído, déspota, se creía el dios, se creía inalcanzable, era tanto el daño que viví, que nunca pude reclamarle, le tenía temor y nunca me sentí respaldada".

En una de las recientes emisiones de "Chisme no like", la conductora de televisión Melissa Martínez, contó una anécdota nada agradable. En cierta ocasión, fue citada para una entrevista con Platanito, la cual se llevaría a cabo en altas horas de la noche en su camerino, en las instalaciones de Estrella TV.

"No hay nada más desagradable que tomar el poder de que eres el presentador número uno gracias a los ratings, el programa número uno y te creas que puedes hacer feria con las mujeres porque tienes ese poder en esos momentos".

Al ver que se hacía cada vez más tarde, Melissa Martínez presintió que algo no estaba bien. "Me pidieron una entrevista con él, cuando llegó su asistente me dijo que esperara porque ya estaba en show, eran las 10, las 11, casi 12 de la noche y dije, 'qué clase de reunión voy a tener con este señor, aquí algo no está bien'".

De acuerdo con el relato de Melissa Martínez, al tratar de irse del lugar, el asistente del comediante y otras dos personas, no se lo permitían.

"Me insistían que me tranquilizara, que él ya iba a salir, y yo dije: 'pero qué ridiculez, que tenga uno que ir a hacer una entrevista a la media noche en un camerino', por eso cuando escuché a Gabby Tamez dije: 'tengo que hablar', no me podía callar que este señor quiso abusar de mí o tener un casting todos acaramelados en su camerino".

Hasta el momento, Sergio Verduzco, de 50 años de edad y originario de la Ciudad de México, no ha comentado nada sobre estas acusaciones en su contra.