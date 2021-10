Una arrogante y una soberbia, eso es Livia Brito para Niurka Marcos y se lo hace saber

México. Niurka Marcos arremete en contra de su compatriota la actriz Livia Brito yla llama soberbia y arrogante, tras conocer que acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer una denuncia penal en contra de una revista por el supuesto lucro que hacen con su imagen, violando su privacidad.

Durante su encuentro con los reporteros en el aeropuerto de la CDMX, Niurka manda un consejo a su colega Livia Brito, protagonista de la telenovela La desalmada, la cual se transmite actualmente por canal 2 de Televisa.

“Si tú no quieres ser fotografiado o no quieres ser visto, pues no salgas, pero opino que es una gran problemática paisanita en la que te estas metiendo, porque eres artista, vives y dependes de la publicidad, y si enojas a la prensa, no te va a pelar, y si la prensa te veta, vas a valer ma%$*, eso es lo que yo pienso.”

Livia Brito habría declarado días antes que de las imágenes que se publican de ella querría un porcentaje en las ganancias, y ante esto Niurka también da su opinión:

“Yo fuera multimegamillonaria… ¡ay!, ¿vamos a hacer un bisne?, fitfy fifty (cincuenta cincuenta), creo que es un poco de arrogancia, bastante soberbia, si tu no quieres que la prensa te tome más en cuenta y que quieres que te ignores, pues la prensa podría decir… ‘concedido’, e ignorante”.

Livia Brito. Foto de Instagram

Livia Brito protagoniza con éxito actualmente la nueva producción de José Alberto Castro para Televisa, La desalmada, la cual se transmite por canal 2 de Televisa y en la que también actúan entre otros actores Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Marlene Favela y la primera actriz Ana Martin.

Livia estudió actuación en el CEA de Televisa, según información en su biografía, y después de egresar participa en 2010 en la telenovela Triunfo del amor al lado de Maite Perroni, William Levy y Victoria Ruffo.

Leer más: ¿Buena noticia? Vicente Fernández podría salir de terapia intensiva si...

Desde entonces se dio a conocer como actriz en México y ha intervenito en otros melodramas como Abismo de pasión, Muchacha italiana viene a casarse y La piloto.