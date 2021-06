Una boda falsa, el motivo por el cual Victoria Ruffo no puede ver ni en pintura a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron a fines de la década de los 80's; como todas las relaciones al principio todo fue miel sobre hojuelas, sin embargo, unos años después su historia de amor terminó en los juzgados, ambos pelearon la custodia de su hijo José Eduardo Derbez.

¿Por qué se separaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo? Cuando la actriz mexicana quedó embarazada, ella y el comediante tomaron la decisión de contraer matrimonio, pero supuestamente la protagonista de telenovelas se sintió engañada, ya que la boda que tuvieron fue falsa.

Anteriormente el también productor de cine y televisión, aseguró que ambos acordaron una boda falsa ante el acoso de los medios de comunicación, ya que eran en aquella época la pareja del momento.

En una entrevista con People en Español Eugenio Derbez fue muy claro al decir, "no fue una boda falsa". Según su versión se trató de una fiesta que hicieron, "que ella (Victoria Ruffo) utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, argumentaron que yo la había engañado".

El protagonista del show de televisión "La Familia P. Luche", manifestó que le quiso dar una sorpresa a Victoria Ruffo "porque no nos habíamos casado, compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro".

Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape, Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas.

Un juez le otorgó la custodia de José Eduardo Derbez a Victoria Ruffo y por muchos años, Eugenio no podía ver ni acercarse a su hijo. Posteriormente la actriz dijo en varias ocasiones que el comediante no cumplía con el pago de la manutención y no se interesaba por acercarse al niño, lo que fue negado por él.

Para Eugenio Derbez no hay nada más "doloroso que lo que yo viví con José Eduardo, cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio, no los dejan ver a sus hijos, digo: 'Dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño'".

En uno de los capítulos de la segunda temporada del reality show "De viaje con los Derbez", Eugenio tuvo una profunda charla con su hijo José Eduardo, confesándole que su desesperación más grande de la vida, "era que tú pensaras que yo te había abandonado o que ya no me interesaba verte". Asimismo le dijo que aún le tenía mucho rencor a su mamá Victoria Ruffo, "acabó quitándome la patria potestad, eso se me hizo muy drástico porque solo se lo haces a un criminal, legalmente no me podría acercar a ti".

En un encuentro con los medios de comunicación, Victoria Ruffo reaccionó a estos comentarios de su ex pareja Eugenio Derbez. "Yo soy la bruja maldita de este cuento y no importa, ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años, Eugenio y yo no tenemos contacto, pero ahorita ya ni chiste, ni estamos enojados ni no enojados".