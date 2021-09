"Una canción que me tiene fascinada", Myriam Hernández lanza "Te Quiero, Ti amo", un refrescante pop

Myriam Hernández agasaja a sus millones de fans con un nuevo adelanto de nuevo álbum de estudio "Sinergia", producido por el español Jacobo Calderón; se trata de la canción "Te quiero, Ti amo", un pop luminoso y refrescante. Con este nuevo sencillo la cantante y compositora chilena, nos demuestra que no teme incorporar otros sonidos a su repertorio.

La también presentadora de televisión, comentó sobre su nueva canción "Te quiero, Ti amo", que "fue muy extraño, porque ya teníamos las 10 canciones seleccionadas (del álbum)", pero en cuanto la escuchó se percató del buen ritmo que tenía: "una melodía muy linda, simple y alegre y eso me cautivó completamente, por lo que decidí que el álbum lleve 11 canciones, es una canción que me tiene fascinada, va a sorprender por el arreglo, por el ritmo y por la onda que tiene".

"Te quiero, Ti amo" llega tras el fascinante éxito de "Hasta aquí", canción que Myriam Hernández logró convertir en todo un himno de empoderamiento para las mujeres, un tema musical donde presentó una nueva mujer que se ha empoderado y que ya no se amolda, que quiere otra forma de amar, que quiere volver a empezar, que rompe el techo de cristal, que no quiere ser sombra.

Myriam Hernández lanzará su nuevo álbum "Sinergia" próximamento. Foto: Fernando Gutiérrez

Jacobo Calderón, productor del nuevo álbum de la cantante chilena, manifestó que haber grabado con Myriam ha sido muy fácil, porque tiene una técnica y una experiencia que cualquiera sería capaz de estar ahí, "entonces no me ha sorprendido en lo técnico porque es evidente quién es Myriam Hernández, sí me ha llamado la atención la resistencia, la fuerza que tiene cantando, la cantidad de horas que es capaz de estar en el estudio y además siempre yendo a más".

Por otra parte, en los próximos días Myriam Hernández viajará a Estados Unidos acompañada de todo su staff, músicos y coros para comenzar su nuevo tour "Sinergia", con el cual se reencontrará con su público de manera presencial tras la pandemia del Covid-19. La gira dará inicio el 8 de octubre en Hartford, Connecticut.

"Me estoy preparando con todos mis sentidos, ensayando, analizando líneas melódicas, estamos trabajando en arreglos nuevos con Jacobo Calderón, nos estamos reuniendo y trabajando con mi visualista e iluminador y todo lo que implica la parte técnica y el proceso creativo de lo que implica una gira, estoy muy feliz, muy contenta, con esos nervios ricos, y muy expectante de volver a los escenarios con público, que es lo que me tiene muy motivada y emocionada".

