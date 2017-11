Una cantante de rock le rompió el corazón a Ricky Martin

El cantante Puertorriqueño Ricky Martin se encuentra super enamorado y planeando su boda junto a su pareja Jwan Yosef, y aunque el cantante, por más que se haya declarado gay hace algunos años, sigue levantando suspiros entre las chicas y hasta tuvo una novia que fue la reían del rock Alejandra Guzmán.

¡La música sana mi tierra! Que bella noche. #SomosLive #SomosUnaVoz #OneVoice Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 14 de Oct de 2017 a la(s) 11:24 PDT



"Alejandra es una mujer divina, electrizante de unos besos increíbles. Me rompió el corazón un poquito, soy hombre y tengo mi dignidad", reveló Ricky. Lo que si es cierto es que ellos tuvieron un fogoso romance cuando eran muy jóvenes en ese tiempo el cantante incursionaba en el mundo de la actuación.

I feel pretty! Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 2:14 PDT



Días antes la amiga de Alejandra reveló: "Se la presente tuvieron onda, tuvieron química, y ya después llegando a México, Alejandra llega a mi casa y Ricky Martin llegó y como yo nada más tenía una recamara les presté mi cama y yo me dormí en mi sofá de la sala, y ahí fue otra noche de copas".



Phoenix #gracias Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 12:21 PDT

La Guzmán admitió que ese encuentro intimo con el intérprete de "Vente 'paca" se concretó y reconoció que Ricky era un hombre atento y cariñoso "Siempre ha sido un hombre encantador. Fue un noviazgo muy rápido. Me mandaba globos, es muy detallista, es muy cariñoso y lo sigue queriendo". Además, revelo que conoció a los hijos del cantante y que son muy encantadores.



EL MENSAJE DEL HIJO DE RICKY MARTIN

Fue a mediados de septiembre fue cuando una noticia afectó fuertemente a Ricky Martin, su país natal, su isla como él le dice, había pasado por uno de sus peores momentos en la historia, el huracán María dejó devastada a la isla del encanto, se habla de más de 50 muertos por este fenómeno natural.

Mi hijo y su fotografía. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 6:03 PDT

Casi el 30% de los habitantes de Puerto Rico están sin agua, luego que el huracán golpeó a la isla con vientos de 250 kilómetros por hora (155 millas por hora), otros se quedaron sin nada, sus casas estaban bajo el agua, ante todo esto el cantante reveló que sufrió una depresión.

Mi gente. #PuertoRico se levanta. todo estará bien. My people, my island. #PuertoRico everything is going to be all right. #Allin4PR For donation go to link in Bio. Para donaciones www.youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 10:46 PDT

“Me deprimí cuando vi a mi islita tan frágil”, indicó el cantante y actor que este diciembre cumple 46.



“Me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrador. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me pude haber quedado en la cama tres días. Pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos”, declaró a Revista Hola US.

Este 2017 ha sido un buen año pasa el astro boricua, en el trabajo con sus conciertos por América y Europa, y en el mundo de la actuación con sus papel de la pareja de Versace en la serie American Crime Story, con este trabajo se dio un espacio para ser una las figuras públicas que más unió esfuerzos humanitarios para atacar los desastres causados en Puerto Rico.

#ACSVersace January 17, 2018. You can’t miss it. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 1:39 PST

Recordemos que el cantante siempre se le ha conocido por apoyar a quien más lo necesite. Sus hijos Matteo y Valentino fueron los que le dieron las fuerzas para apoyar a su gente de la isla caribeña, en este reportaje especial de Hola denominado Humanitarian of the Year de HOLA! USA, el contó que la decisión de uno de sus gemelos le cambió la vida.

Chasing. #Serengeti #Tanzania #Africa #Safari Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 6 de Ago de 2016 a la(s) 12:41 PDT

"Al explicarles lo que había sucedido y preguntarles qué querían hacer, uno de ellos no dudó: “Papi, pues yo quiero abrir mi piggy bank. Quiero entregarlo todo”, compartió el cantante.

Con información Elintra

