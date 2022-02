¡Una de las bodas más esperadas! Hyun Bin y Son Ye Jin de "Crash landing on you", dan gran noticia

Los actores surcoreanos Hyun Bin y Son Ye Jin compartieron una estupenda sorpresa con sus miles y miles de fans, la noticia que muchos estaban esperando: ¡su próxima boda! Los protagonistas del K-Drama "Crash landing on you", en Latinoamérica "Aterrizaje de emergencia en tu corazón", lo dieron a conocer a través de redes sociales.

Provocaron muchas reacciones positivas no solo en Corea del Sur, sino en muchísimos países alrededor del mundo, donde se dieron a conocer a través de esta serie con romance, drama y comedia, la cual está disponible en Netflix.

En un comunicado que compartió mediante las redes sociales de su agencia VAST Entertainment, el actor Hyun Bin de 39 años de edad y originario de Seúl, Corea del Sur, manifestó que sus apreciables fans, "quienes me han mostrado tanto apoyo y amor y me aprecian a pesar de mis defectos", debían ser los primeros "en saber sobre esta decisión, la más importante de mi vida".

He tomado la importante decisión del matrimonio y caminaré con cautela hacia la segunda etapa de mi vida.

El también protagonista del drama "Memorias de la Alhambra", contó haber hecho una promesa de amor "con la mujer que siempre me hace reír, Son Ye Jin, caminar siempre juntos en los días que se avecinan".

Agregó que "Jung Hyuk y Se Ri" (nombres de sus personajes en "Crash landing on you"), darán el primer paso juntos en ese futuro. "Creo que la gente se alegrará y celebrará nuestros primeros pasos juntos con el mismo cariño y calidez que nos has mostrado hasta ahora".

Ante esta estupenda noticia, cabe recordar unas líneas de la canción "Sigriswil", tema principal del OST de "Aterrizaje de emergencia en tu corazón" e interpretada por el cantante surcoreano Kim Kyung Hee:

Solo por una noche, soñé con los tiempos que tuvimos en el día, estuve ahí para ti, estabas ahí para mí, nosotros sabemos.

Por su parte la actriz Son Ye Jin de 40 años de edad y nacida en Daegu, Corea del Sur, comentó en sus redes sociales, haber pensado mucho sobre cómo se expresaría al respecto.

Tengo una persona con la que deseo pasar el resto de mi vida, es cierto, es la persona en la que están pensando todos, Hyun Bin.

Mencionó que estar con su hoy futuro esposo, le da una sensación de calidez y de alguien en quien puede confiar. Consideraba que cuando un hombre y mujer se conocían, compartían sus corazones y prometían su futuro al otro, "era algo que estaba fuera de mi rango de imaginación, pero llegamos de forma natural al punto en el que estamos.

La actriz agradeció a todas las personas que hicieron que su relación se convirtiera en destino: "a todos, por favor, felicítenos por el futuro que vamos a hacer juntos".

Agregó siempre sentirse "infinitamente agradecida con mis fans", quienes la animan y dan su amor incondicional. Otro de sus anhelos es convertirse en una actriz y persona "más madura y genial, pero no es fácil de lograr", pero está muy segura de que algún día "podré acercarme al ideal que tengo en mente, es por eso que trabajaré para convertirme en alguien de quien no te avergonzarás, espero sinceramente que todos experimenten más y más felicidad en los próximos días, quiero compartir mi amor y gratitud con todos ustedes".

¿Cuándo comenzó el noviazgo de Hyun Bin y Son Ye Jin?

La primera vez que ambos actores estuvieron en un mismo proyecto fue en el 2010, cuando Hyun Bin protagonizó "Secret Garden" y Ye Jin hizo un cameo, pero no tuvieron oportunidad de un acercamiento.

Posteriormente, se conocieron un poco más en el 2014 al sentarse juntos en el Bucheon International Fantastic Film Festival (PiFan), donde ganaron en la categoría Producer's Choice Awards.

En el 2018 protagonizaron la película "The Negotiation" y ante la buena quimíca que reflejaban, sus fans crearon el ship de la pareja BinJin. Tras este proyecto surgieron algunos rumores de algo más que una amistad; sus respectivas agencias lo negaron.

Hyun Bin y Son Ye Jin mostraron a sus seguidores un acercamiento más romántico en el aclamado drama "Crash landing on you", a diferencia de "The Negotiation".

En el 2019 la historia de amor de Yoon Se Ri, heredera de un grupo de empresas millonarias de Corea del Sur, y Ri Jung Hyuk, un militar de alto rango de Corea del Norte, conquistó millones de corazones. Tras protagonizar esta serie, tuvieron más que claro los sentimientos que sentían uno por el otro y comenzaron a salir. Tiempo después, sus agencias confirmaron que estaban en una relación amorosa.

En su cuenta de Instagram Son Ye Jin escribió lo siguiente, cuando se dio a conocer su noviazgo con Hyun Bin:

"Por primera vez, escribo sobre algo personal en lugar de trabajo. Me pregunto por qué me siento tan avergonzada, sí, las cosas resultaron así, no sé qué decir, pero siento que tengo que decirles algo a todos. Se siente tan incómodo y extraño, estoy agradecida de haber conocido a una buena persona y atenderé a la relación con cariño".

Hasta el momento no hay detalles de la esperada boda de Hyun Bin y Son Ye Jin. No está de más en recordar aquello que el personaje de Yoon Se Rile dijo a Ri Jung Hyuk, en una de las escenas de los últimos capítulos de "Crash landing on you":