Una de las últimas entrevistas de Cepillín hace llorar a sus fans; esto fue lo que entre lágrimas dijo

México.- El mundo del espectáculo en México sigue de luto después de perder a uno de los íconos de la televisión más importantes; el payasito Cepillín, quien murió el pasado 08 de marzo del presente año debido a complicaciones de salud después de una cirugía de emergencia en la columna vertebral.

Tras su fallecimiento en Naucalpan, Estado de México, las reacciones no han parado en las redes sociales, espacio en donde lo recuerdan con gran cariño y orgullo, pues por años fue quien entretuvo a los niños y formó parte de sus vidas, marcando a toda una generación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es en TikTok en donde un usuario ha revelado un video de una de sus últimas entrevistas en la cual habló sobre su muerte y ha dejado a todos emotivos y hasta derramando algunas lágrimas, pues pareciera que sabía lo que se avecinaba.

Leer más: Lucerito Mijares y su espectacular presentación en vivo con Kaia Lana

El fragmento de este video fue tomado de una de las populares entrevistas del conductor Yordi Rosado, quien se ha destacado últimamente por tener conversaciones de impacto y alto interés con los artistas más importantes de México, y los usuarios de Internet no han podido dejar de verlas en YouTube.

En esta, una de sus últimas entrevistas, el payasito de la televisión recapituló su vida y carrera artística, pero lo que sin dudas llamó mucho la atención de sus seguidores tras su muerte fue que tocó este delicado tema, comentando entre lágrimas que a él "nadie le negaría la entrada al cielo".

"Sí, por eso hace rato te dije que, si yo llego al cielo, si existe el cielo, y quien se me atraviese enfrente le voy a decir: 'ábranle, ábranle ch*ngados', no permitiré que nadie me niegue la entrada, no lo permitiré. Y si mis padres llegaran a estar ahí, te lo juro que estarán aplaudiendo", comentó entre lágrimas Cepillín en la entrevista.

El video ha puesto muy emotivos a los usuarios de la plataforma, pues sus palabras los conmueven y ahora creen que esto pudo haber sido un aviso de la vida para él. Asimismo, rememoran su impecable trayectoria artística, llena de éxitos, risas, entretenimiento y reconocimiento en el mundo del espectáculo.

Leer más: La actriz Raquel Olmedo es hospitalizada e intubada por Covid-19

Tras una cirugía de emergencia en la columna vertebral, el payasito Cepillín, cuyo nombre real es Ricardo González Gutiérrez, tuvo algunas complicaciones de salud; terminaron por detectarle un cáncer que debía se atendido de inmediato, fue intubado y desafortunadamente, el 08 de marzo, su familia informó sobre su fallecimiento.

Suscríbete aquí a Disney Plus