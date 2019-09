Una devastada Rocío Sánchez Azuara da el último adiós a su hija

Rocío Sánchez Azuara en compañía de su hijo José Luis Santiago, demás familiares y amigos más cercanos, participó en una misa que se llevó a cabo en la Iglesia de Nuestra Señora del Líbano al sur de la Ciudad de México, en memoria de su hija Daniela.

Las cenizas de su hija fueron colocadas frente a una fotografía y flores blancas; en el Programa Hoy fueron mostradas imágenes de este sentido momento, donde las cámaras de Televisa Espectáculos se mantuvieron al margen por respeto. En las imágenes se puede ver lo devastada que estaba la conductora de televisión ante la partida de Daniela.

Daniela Santiago Sánchez falleció el pasado lunes a los 31 años de edad, luego de ser hospitalizada por complicaciones en su salud, ocasionadas por el lupus eritematoso sistémico que padecía desde hace 20 años.

Rocío Sánchez Azuara compartió en su cuenta de Instagram que las cenizas de Daniela se encuentra en un lugar especial de su hogar, rodeadas de flores. En la pequeña urna está la bella imagen de la Virgen de Guadalupe. "Sin mencionar nombres, gracias", expresó en referencia a todas las muestras de apoyo que recibió en estos dolorosos momentos.

Fue a primeras horas de la mañana del pasado lunes, cuando Rocío Sánchez Azuara dio a conocer la triste noticia. "Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor".