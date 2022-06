"Una discusión de domésticas", Daniel Bisogno defiende a Christian Nodal de los ataques de J Balvin

El tema del momento en el medio del espectáculo en nuestro país, es la pelea de Christian Nodal y J Balvin. Muchas personas han compartido sus opiniones sobre esta confrontación que los cantantes protagonizaron a través de sus respectivas cuentas en Instagram. El conductor de televisión Daniel Bisogno, así como el resto del elenco del programa "Ventaneando", mostraron su apoyo al joven cantante y compositor mexicano.

Daniel Bisogno, de 49 años de edad y conocido como "El muñeco", describió el pleito de Christian Nodal y el reguetonero colombiano, como una "discusión de domésticas", mencionando que en esta ocasión, si iba a defender al ex novio de la actriz y cantante española Belinda.

Fue J Balvin quien comenzó esta controversia, al publicar en sus redes sociales, una imagen del intérprete de "Botella tras botella", "Adiós amor" y muchos éxitos más, comparando su nuevo look con el suyo, pues muchas personas mencionaron que Nodal se parecía al reguetonero.

"A lo mejor, lo inicial no fue tan ofensivo por parte de J Balvin, el problema está en lo que vino después", comentó Daniel Bisogno, en la reciente emisión del programa "Ventaneando" de TV Azteca.

Asimismo, "El Muñeco" le dio toda la razón al cantautor mexicano, al decir que la música de José Álvaro Osorio Balvin, "no llena". "A fin de cuentas la música de J Balvin, podrán decir lo que quieran, pero sus contenidos son lamentables y la de Nodal...no se comparan".

Cabe recordar que en una emisión pasada de "Ventaneando", Daniel Bisogno había arremetido en contra de Christian, por haber compartido en redes sociales, una conversación de WhatsApp con su ex novia Belinda, donde la evidenciaba por pedirle constantemente, dinero para sus padres y para ella, lo que supuestamente, fue uno de los motivos de su separación.

¿Cómo surgió la pelea entre Christian Nodal y J Balvin?

Hace unos días, el cantante y compositor originario de Caborca, estado de Sonora, México, se tiñó el cabello y mostró su nuevo look a sus miles de seguidores en redes sociales. Como era de esperarse, hubo diversos comentarios, tanto positivos como negativos. Varios usuarios de redes sociales mencionaron que tenía parecido con J Balvin.

Posteriormente, el reguetonero posteó en Instagram una imagen de Christian Nodal y una suya, pidiéndole a sus fans encontrar las diferencias entre ambos.

El ex novio de Belinda le respondió y dejó muy en claro que la diferencia entre ellos, es que él si tenía talento. "Yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones, donde sea, como sea, cuando sea con orgullo, que tu foto, la elegiste tú y la mía la subió la prensa".

Christian Nodal puso en su lugar a J Balvin.

Por su parte, el reguetonero publicó un video en las stories de su perfil en Instagram, donde a manera de sarcasmo, mencionó que la foto que compartió de Nodal, "se Be linda", haciendo referencia a la ex prometida del cantante mexicano, echándole sal a la herida, como coloquialmente se dice. Asimismo, el exponente de la música urbana, dijo que solo estaba bromeando.

Esto no fue del agrado de Christian Nodal, quien arremetió fuertemente en contra de J Balvin. En las stories de su cuenta en Instagram manifestó:

"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no andaba coherente, el cabrón tiene un documental hablando de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores, subió una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mie... muy fea que viví, no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien".

Como si esto no fuera suficiente, Nodal le recordó al colombiano cuando el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, "Residente", lo "despedazó" en la canción "BZRP Music Sessions #49".

"Este compa no ha aprendido, te dio una patada en el cu... Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí si me respondas".

Christian Nodal dijo que J Balvin es un referente de todo lo que está mal en la industria musical. "Quieres burlarte, hacer reír a la gente, simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, no subas cosas mías, de gente que no conoces". Para terminar, remató de la siguiente manera: "dime tú, de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, super llenos, si tu música no llena nada".

