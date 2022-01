¡Una experiencia mágica e inmersiva! El debut musical de Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís

Uno de los debuts musicales más esperados era el de Alison Solís. Ahora, ha llegado el momento de conocer aún más su lado personal y artístico. A través de su arte, la hija del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, "El Buki", busca transmitir la paz, tranquilidad y el amor con el cual creó su proyecto.

"Se hizo con mucho amor y agradecimiento", expresó la cantante y compositora estadounidense en una muy agradable charla con Debate. "Yo quiero poder ser una fuerza de amor y de luz en la vida, estoy sin palabras de agradecimiento, pero también va a significar lo que tiene que significar o sacar de cada persona".

Autenticidad es lo más importante para mí y es lo que quiero aportar con mi música y con mi esencia, quien soy, para que me conozcan más y más, estoy súper feliz.

Alison Solís ha estado involucrada en cada detalle de su proyecto musical, lo que lo hace aún más especial. Artísticamente, se hace llamar Alisun, una combinación de su primer nombre, unificado con su apellido Solís, que viene del "sol" y que en inglés es "sun".

Su carta de presentación es "Hypothermia", una canción en inglés compuesta y producida por ella misma. Con esta exquisita pieza, Alisun invita a toda persona que la escuche, a ver más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos.

"La canción empieza a decir, sin mirar, verás más claro, ve más allá de los sentidos, usa el corazón, usa la intuición, porque con usar estos sentidos, podemos entrar a la vida con una nueva perspectiva, cada día con más empatía, más compasión, más amor y unificarnos entre cualquier diferencia y así, siento que la humanidad se mejora más y más, con simplemente elegir ver cada día con una nueva perspectiva o encontrar algo nuevo en algo que haces todo el tiempo".

Alisun ubica su proyecto en el género orquestal/eléctrico. Lo define para sí misma como "abrakadabra", que significa "creo mientras hablo". Foto: cortesía Gerencia 360

Nos compartió haber escrito la música, la letra y la melodía, cuando estaba tocando el piano y de repente, "mis manos se empezaron a mover en automático". Posteriormente, le llegó la canalización de la canción y el mensaje que quería contar.

"Está historia fui yo, corriendo en un bosque lleno de nieve, me caigo, me empiezo a congelar y de repente todas mis memorias están tocando enfrente de mí, de esta vida, de otras vidas y se empiezan a intercalar".

"Hypothermia", la primera canción que lanza Alisun, forma parte de un EP en el cual ha estado trabajando desde hace un tiempo y que se irá formando sencillo tras sencillo. "Tengo más canciones que van a hablar de la magia del mundo que vive a nuestro alrededor y en nuestro interior, y que es la misma magia, si tenemos los ojos para verlo".

Una de las canciones que dará a conocer más adelante, trata sobre escuchar a los niños, a las generaciones que están por venir, "los cantos de su era, porque, yo me acuerdo siendo niña que muchas cosas importantes me venían a la mente para cambiar al mundo, para hacerlo mejor, pero no había oídos para escucharlo y para actuar sobre esto, yo quiero ser una fuerza también para esto".

La intérprete anhela poder ayudar a las nuevas generaciones "y crear un mejor mundo junto a ellos, yo valoro mucho la sabiduría de los niños". Otro de los temas que tiene preparados, habla sobre ayudar al planeta, estar consciente de todo lo que hacemos hacia este, "de cómo se siente también, porque no estamos separados".

Alison Solís da inicio a su carrera como cantante

El consejo de Marco Antonio Solís a su hija Alison

Alison Solís tiene al mejor maestro en su vida personal y artística, su padre Marco Antonio Solís, uno de los cantantes, compositores y productores más aclamados y respetados de la industria musical.

Cuando su progenitor escuchó "Hypothermia" y las demás canciones, estaba muy emocionado y orgulloso de su bella y talentosa hija. "El Buki" sabía que Alison estaba trabajando en su proyecto como cantante, sin embargo, ella no quería mostrarle a nadie hasta que no estuviera 100 por ciento terminado.

"Quería mantenerlo en secreto, ya cuando se la enseñé estaba súper feliz, emocionado de que yo haya elegido este camino, que no es una copia de nadie, que no estoy tratando de seguir ningún camino que no es mi propio camino, me felicitó, me abrazó, súper contento, decía que está emocionado por más cosas que voy a empezar a hacer, él describió como 'cinematográfico' lo que hago yo, porque para él también creó muchas imágenes, yo creo que eso es algo muy divertido, poder ver lo que estás escuchando en tu mente".

"Hypothermia" está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Alisun pudo haber tomado el camino fácil y lanzarse como cantante, interpretando los temas de su papá, pero no fue así. Su objetivo ha sido claro desde el día uno, ser reconocida por quien es, por esa mente creativa que posee, por méritos propios.

Nunca quisiera ser alguien que no soy, me da mucho gusto que también les haya gustado mí (persona), al final del día es mi arte, pero soy yo también, infinitamente agradecida.

Alison Solís comenzó su andar en la competida industria musical, siguiendo el mejor consejo que le ha dado su padre, "ser disciplinada en lo que sea que elija emprender".

Para la intérprete, la disciplina es lo primordial en cualquier carrera, "es lo que lo ha llevado a él a donde está hoy, siempre ser disciplinada, siempre honrar tu arte, siempre hacerlo con mucho agradecimiento y amor, siento que lo he hecho así, ando siguiendo sus consejos siempre".

Hay que mantener la mente, los sentidos y el corazón abiertos, pues ha llegado el momento de disfrutar y reflexionar con el arte de una prometedora cantante, Alison Solís.