'Una foto dice más que mil palabras': Frida Sofía revela sospechosa foto con su abuelo, Enrique Guzmán

México.- La polémica sigue creciendo en la familia de Silvia Pinal, pues ya han surgido las declaraciones de cada una de las partes implicadas; Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, pero causaron gran molestia, por lo que Frida Sofía, la víctima del supuesto abuso de su abuelo, saca a la luz una fotografía que, según ella, "dice más que mil palabras".

Después de que Don Enrique Guzmán negara rotundamente haber abusado de su nieta a los cinco años de edad, su hija, la cantante Alejandra Guzmán, y madre de Frida Sofía, salió a dar la cara y a través de un video aseguró que "mete las manos al fuego por su padre" y pide que su hija encuentre la ayuda que necesita para su salud mental.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así que, sin más que hacer, Frida Sofía revela a través de Instagram una sospechosa fotografía que dejó a todos impactados, se trata de una imagen familiar muy antigua en la que vemos a su abuelo, Don Enrique, su tío Luis Enrique, su madre Alejandra y ella cuando era una niña.

Leer más: Blanca Martínez, "La Chicuela", se quita años de encima con nuevo y jovial look

"Una foto dice más que mil palabras", asegura Frida Sofía, quien en la fotografía luce aparentemente asustada o traumada al ver a su abuelo, quien aparece frente a ella sonriendo, su madre sosteniéndola y su tío abrazando a todos. Esta imagen ha generado gran polémica y opiniones divididas entre sus seguidores.

Según comenta la cantante, es una pequeña prueba de su trauma infantil, pues en aquel momento no tenía como grabar a su abuelo, a quien llamó "puerco", tocándola cuando tenía cinco años de edad, pero esta fotografía es una clara evidencia de cómo le tenía miedo y se encontraba totalmente traumatizada, según se señala.

Frida Sofía revela sospechosa foto con su abuelo, Enrique Guzmán

"No me callo", "Mi cara no miente", "Yo no miento" y "Justicia", son las palabras que agregó al final de la descripción Frida Sofía de 29 años, quien afirmó hace algunos días que su abuelo, Don Enrique Guzmán, la tocó indebidamente cuando tenía cinco años de edad, pero jamás quiso decir nada porque sintió culpa la mayor parte del tiempo.

Tras estas duras y polémicas declaraciones frente a Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, el señor Guzmán salió a defenderse y sostuvo no haber hecho semejantes acciones con su nieta, explicando que jamás se quedó solo con ella y que nunca sería capaz de hacer algo de tal magnitud.

Después vino lo que todos esperaban, la opinión de Alejandra Guzmán, quien primero emitió un comunicado para evitar que la prensa siguiera hablando de este delicado tema y posteriormente compartió un video en el que dijo poner las manos al fuego por su padre, a quien definió como un hombre ejemplar, asimismo, afirmó que su hija necesita ayuda para su salud mental y la invitó a hacerlo, incluso a su lado.

Finalmente, Frida Sofía no se quedó callada y también compartió un comunicado en el que busca que su madre hable con la verdad, además, insinúa que ella también sufrió del mismo abuso por parte de su padre, lo que incendió las alarmas de sus fans, ya que recordaron cómo la trataba el señor frente a los medios de comunicación durante los inicios de su carrera artística.

Leer más: El nuevo look de Amanda Miguel que sorprendió a todos

Hasta ahora sigue un debate ante el tema, pues cada quien tiene su opinión al respecto, algunos creen en las palabras de Frida Sofía y se van en contra de Don Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, mientras que otros desacreditan sus declaraciones y se ponen del lado de su abuelo y su madre. Será cuestión de tiempo para que surjan más declaraciones y se hable sobre un posible enfrentamiento en persona.