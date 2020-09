Una habilidad más a la lista, Shakira comparte lo buena que es para la patineta

Colombia.- La cantautora Shakira ha demostrado una vez más que no existe nada para lo que no sea buena, esta vez no se trata de sus divertidas vacaciones familiares, el bikini que diseñó y modeló de una manera increíble, ni sus videos con Alejandro Sanz, ahora se deja ver andando en patineta como toda una máster en el deporte.

A través de Instagram la colombiana compartió un video en el que la vemos de lo más divertida y atrevida andando en una patineta, dejando a todos impactados, pues es uno de los talentos que tiene y lo tenía muy escondido, motivo por el cual se ha vuelto viral en las redes sociales.

En el corto clip la vemos patinando y haciendo trucos con la patineta, mientras está vistiendo un atuendo conformado por una blusa y una corta falda color negro, así como unos clásicos tenis Vans, rodilleras y coderas, pues eso sí, la protección primero que nada.

Ahora la esposa de Gerard Piqué deja en claro que uno de sus pasatiempos desconocidos es andar en patineta, por lo que ha recibido más de medio millón de me gustas por parte de sus millones de seguidores. En el video la vemos patinando y disfrutando del atardecer y la canción favorita de su hijo Sasha, se trata del tema 'Roses' de SAINt JHN.

En los últimos meses la hemos visto compartiendo a detalle todas sus habilidades, dejando anonadados a sus fanáticos, pero a la vez motivándolos a hacer algo diferente, sobretodo en medio de la pandemia. Entre sus talentos, además del canto, el baile y la composición, podemos encontrar el conocimiento para tocar diversos instrumentos, el surfeo, golf y ahora su excelencia para ser skater.

Recordemos que en la última semana la modelo de Barranquilla, Colombia, ha dado mucho de qué hablar, primero la vimos luciendo un increíble traje de baño color lavanda diseñado por ella misma con el que causó furor en las redes sociales, pues lució un cuerpo de infarto y un rostro de muñeca de porcelana con la piel al natural.

Asimismo, la vimos en unos videos coquetos con el cantautor Alejandro Sanz que dieron la vuelta por todo el mundo y todos comentaron que hubiera sido genial si se hubiera casado con él y no con Piqué, pero esto sólo fueron los deseos de los internautas, ya que la intérprete es muy feliz con su esposo.

Cualquiera podría pensar que entre Shakira y Alejandro Sanz habría existido años atrás algo más que una amistad, y es que en los videos se les ve muy cariñosos, sonrientes y tras verlos, quizá cualquiera se atrevería a afirmar que eran pareja sentimental.

En un video se escucha que Sanz halaga a Shakira por el tema que le escribió a Antonio de la Rua, quien fuera su representante y pareja por varios años. "¿Sabes? Yo hubiera querido que me hubieran escrito una canción así. Tienes mucho talento", comenta Sanz.

Y en el otro video, el artista español, cantante de éxitos como ‘Mi persona favorita’ y ‘Corazón partío’ admira la belleza de la cantautora colombiana de temas como Ojos así, y al percatarse de que la observa, se sonroja. "¿Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces", le dice.

En un tercer video, los famosos fingen conocerse por primera vez y deciden hablar acerca del arte de la sensualidad. "¿La sensualidad forma parte de tu vida? Cotidiana, no sólo de tu vida profesional...Yo creo que sí. La sensualidad, no sé, el imperio de los sentidos", menciona Alejandro Sanz.