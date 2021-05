Una historia de desamor de Martín Urieta, terminó en el éxito "Acá entre nos" de Vicente Fernández

Quién no ha contado a todo pulmón: "acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estas, no tengo más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida". Esta desgarradora letra pertenece a la canción "Acá entre nos", uno de los grandes éxitos de Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán". Esta pieza musical es de la autoría del compositor mexicano Martín Urieta.

En una entrevista el patriarca de la Dinastía Fernández, contó la historia detrás de su éxito musical "Acá entre nos". El compositor Martín Urieta, quien forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, se inspiró en una traición amorosa para crear la canción en mención.

Vicente Fernández, padre del también cantante Alejandro Fernández "El Potrillo", contó que Martín Urieta estaba enamorado de una hermosa joven bailarina, con quien ya tenía un noviazgo.

Un día, el compositor quiso sorprenderla yendo a visitarla a la academia de baile donde estudiaba, sin embargo, el sorprendido fue él.

Se topó con una sorpresa muy mala y es que la joven llegó a su escuela muy bien acompañada de un hombre, a quien despidió con un tierno beso.

Ante esta acción Martín Urieta le habló a esta hermosa mujer, quien simplemente al verlo lo ignoró. Con el corazón roto el compositor mexicano se fue a su casa y posteriormente este engaño amoroso, le sirvió de inspiración para la canción "Acá entre nos".

Además de Vicente Fernández, las canciones de Martín Urieta también han sido popularizadas por artistas como Antonio y Pepe Aguilar, Alberto Vázquez, Marco Antonio Muñiz, Los Tigres del Norte, Bronco, Lila Downs, Banda El Recodo, La Sonora Santanera, Grupo Pesado, Los Temerarios, Grupo Límite, Los Traileros del Norte, Gerardo Reyes, Lupe Mejía La Yaqui, Valentina Leyva, Pepe Jara, Yoshio y Los Invasores de Nuevo León, por mencionar algunos.

Otros intérpretes que han grabado discos completos con su obra son Pepe Arévalo, Arianna, Juan Valentín y Los Barón de Apodaca.