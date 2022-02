¿Una maestra del engaño? La advertencia que habría lanzado Criss Angel sobre su ex novia Belinda

"Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre...", adiós a la historia de amor de "Nodeli". Sigue dando de qué hablar la separación de Belinda y Christian Nodal. El o los motivos de su ruptura se desconocen, por lo que muchas versiones han surgido.

Una de estas, supone que la intérprete de "El baile del sapito", habría pedido a su hoy ex prometido cuatro millones de dólares para pagar una deuda con el SAT, sin embargo, los abogados del cantautor descubrieron que la también actriz de telenovelas, solo debía 500 mil dólares.

Entre la controversia, las especulaciones, las opiniones de los fans y de los respectivos comunicados de los cantantes, ha sido rememorado un mensaje que compartió en redes sociales el ilusionista, escapista y músico estadounidense Christopher Nicholas Sarantakos, mejor conocido como Criss Angel.

Como muchos recordarán, hace unos años Belinda tuvo una relación amorosa con Criss Angel, pero de un momento a otro sorprendieron a sus fans con su ruptura.

En aquel momento, luego de su separación, el ilusionista habría dicho que Belinda era una maestra del engaño. "No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior, debí haberla escuchado, el amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar". Al parecer, las cosas entre ambos no terminaron en los mejores términos.

Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño.

La cantante española y naturalizada mexicana, respondió que lo único importante era lo que pensaba de ella misma.

Por otra parte, Christian Nodal de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, fue el encargado de confirmar la polémica separación: "hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro".

Unos días después, Belinda rompió el silencio y mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, agradeció a sus "Belifans" por todo el amor y apoyo incondicional "que siempre me han demostrado"; manifestó estar pasado por días difíciles. "Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho".

La cantante de pop latino también pidió a sus seguidores que toda su energía sea amor y respeto hacia los demás, "empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente".

Leer más: Maribel Guardia recuerda la belleza con la que conquistó a todos cuando era una jovencita

Finalizó su comunicado con una cita de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, "el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida".