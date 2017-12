Una mantarraya atacó a Betty Monroe

Hace unos días pudimos ver a la hermosa Betty Monroe luciendo tremendo cuerpazo en una cálida playa en donde sin duda alguna la actriz nos mostró que se mantiene bien conservada.

Amo !!! Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el Dic 27, 2017 at 12:17 PST

Es lógico que además de tomar el sol se metería al agua a refrescarse y a jugar con las olas, aunque al parecer no todo fue diversión ya que una mantarraya atacó a Monroe de 39 años.

Entre chanclas y arena disfrutando !!! Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el Dic 23, 2017 at 1:17 PST

Al parecer el dolor fue tan intenso que tuvo que salir rápidamente del mar y ser atendida por paramédicos así lo publico en redes sociales.

Qué día !!! Y que pu.... dolor es el piquete de mantarraya . Ahora a dormir, les dejo la foto del martirio en el momento de la curación pic.twitter.com/Lp8BijJnUw — Betty Monroe (@BMBettyMonroe) 28 de diciembre de 2017

En donde se puede apreciar el fuerte dolor que viví en ese momento.

"Qué día Y que pu.... dolor es el piquete de mantarraya. Ahora a dormir, les dejo la foto del martirio en el momento de la curación" fueron las palabras al momento de ser atendida.

Muy sensual en FenDom

Donde pudimos ver de una manera muy sensual fue en la película Fendom donde explotó su lado más sexy:

La historia ha llamado la atención y hasta ha causado polémica por ser “un poco porno”.

#Lunes #MuyPadresTV #Grabar ❤️ Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el Oct 16, 2017 at 9:20 PDT

“Es una película fuerte, la verdad yo me divertí, he de confesar que nunca la vi terminada y ahora sería raro verme en pantalla, pues en ese entonces era una mujer de 27 años, no tenía hijos, ni siquiera me había casado”.

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, la querida actriz aclaró algunas dudas sobre esta películas, ya que supuestamente era una cinta casi casi XXX.

“Estrenó el 6 de octubre una película que se llama “FemDom”, es una película que habla de un asesinato, y hay rollos como sadomasoquistas, estos fetiches que tienen en la cama, y ahí salgo en unas cuentas escenitas pero no son escenas pornografías”.

Asimismo, Betty Monroe confesó que en esta cinta aparecen otros de sus famosos colegas.

Día de entrevistas !!! Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el Sep 25, 2017 at 6:38 PDT

“La hicimos Harry Geithner y yo, y hay más actores ahí, el señor Eric del Castillo, hay un buen elenco y se hizo hace tiempo, de repente salió todo (este rumor)”.

“Yo invito que vayan y la vean al cine, y que ellos digan su opinión”, subrayó la actriz.

Pero…¿Betty Monroe dejará que sus hijos vean esta película?

#MuyPadres Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el Ago 25, 2017 at 4:24 PDT

"Tenía que ser una femme fatal, con cuero y todo, no sé si quiero que mis hijos me vean así, imagínate, qué pensarían no eso no va a pasar".

Además, confesó que se siente un poco avergonzada de haberla realizado. A decir de la actriz, aunque le pagaron muy bien por su participación, no fue uno de sus mejores trabajos.

Un día de ociosa �� Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el Ago 16, 2017 at 8:39 PDT



Por otra parte, la actriz Betty Monroe fue cuestionada en una charla con Grupo Fórmula, sobre qué haría en caso de que fuera víctima de chantaje sobre mostrar su vida privada.

La respuesta de la actriz fue:

"¿De qué me vas a chantajear? Ni modo que tú no comas, que no vayas al baño. Toda la gente hacemos todo ¿cuál es la diferencia?".

Grabando Papis muy Padres !!! Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el Jul 19, 2017 at 8:39 PDT

Señaló que en caso de que la amenazaran con dar a conocer las imágenes no pasa nada, porque el problema de México es que olvida "olvidamos, si yo digo váyanse a la V$#&/&, la próxima semana se les olvida, así como nos han robado lo olvidamos".