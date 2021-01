¡Una más! Revelan nueva imagen de Vicente Fernández tocando el seno a una fan

Don Vicente Fernández ha sido señalado de "acosador", "pervertido" y "mano larga", luego de que se dieran a conocer varias imágenes de él tocándole el seno a varias de sus fans, mientras posaban para la fotografía del recuerdo, ante el encuentro que tuvieron con "El Charro de Huentitán" en su rancho Los Tres Potrillos.

Este escándalo protagonizado por Vicente Fernández, uno de los grandes ídolos de la música mexicana, comenzó hace unos días tras un video que compartió que una joven en su cuenta de TikTok, donde mostraba el momento cuando el papá de Alejandro Fernández, "El Potrillo", le tocaba su seno derecho. Posteriormente en otro video dicha joven contó que esto pasó en el 2017, cuando ella y otros familiares visitaron el rancho del intérprete ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área, estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo.

A raíz de las imágenes que compartió, salieron a la luz pública otras más donde se ve al cantante quien cumplirá 81 años en febrero próximo, realizando esta misma acción con sus fans. En una de las recientes emisiones del show de YouTube "Chisme no like", sus presentadores Javier Ceriani y Elisa Beristain, dieron a conocer una nueva fotografía del abuelo de Camila Fernández, tocándole el seno a una jovencita.

Leer más: Piñatería Ramírez crea la piñata "Chente mano larga", en honor a Vicente Fernández

Con esto ya sumarían cinco las mujeres quienes aseguran que el cantante originario de Huentitán El Alto, Jalisco, las acosó. "Ya fue otra mujer y es una niña, que por cierto, está acompañada de su mamá y don Vicente, qué tristeza, la verdad que pase esto tan lamentable", manifestó Elisa Beristain (esposa del reconocido programador de radio y productor discográfico Pepe Garza).

Por su parte Javier Ceriani comentó que estas acciones de Don Chente Fernández, "creo que tiene que ver con un problema de la tercera edad que se consigue sin inhibiciones, cuando entras en la tercera edad, algo comienza a pasar en tu cerebro, hay una glándula que te está desinhibiendo, por eso a veces los abuelos tienen mal carácter, te dicen cosas que no esperas porque ya no tienen filtro, entonces Vicente Fernández ya es una persona desinhibida, hace lo que instintivamente quiere y tienen que cuidarlo".

En una entrevista para el programa "Primer impacto" de la cadena estadounidense Univisión, la quinta mujer quien mostró una fotografía del cantante tocando su seno, describió ese momento como bochornoso y desafortunado, el cual ocurrió en el 2015 cuando visitó el rancho Los Tres Potrillos; asimismo manifestó que no demandará ni denunciará al cantante ante las autoridades.

Ante las acusaciones Vicente Fernández recibió en su rancho Los Tres Potrillos a la periodista Mara Patricia Castañeda, ex esposa de su primogénito Vicente Fernández Jr., para llevar cabo una entrevista y dar a conocer su versión de los hechos. El esposo de María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, aseguró que el tocarle el seno a su fan no lo hizo intencional, todo fue un accidente.

Leer más: "Reconozco que hice mal y le ofrezco una disculpa", dice Vicente Fernández a la joven que le tocó el pecho

El intérprete mexicano resaltó que si algo tiene es respeto por el público; no solo ofreció una disculpa a su fan (la primera joven quien dio a conocer estas imágenes), sino también a toda su familia. "Reconozco que hice mal o no sé si fue bromeando, no sé, no me acuerdo, era muchísima gente y como digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó".