Una primera actriz rechazó la herencia de María Félix

La fortuna de María Felix, quien murió el 8 de abril de 2002 en Ciudad de México, el mismo día de su nacimiento, pudo haber quedado en manos de la primera actriz Ofelia Medina, pero esta se negó a recibirla no en una, sino en dos ocasiones.

María Félix logró una fortuna de millones de pesos gracias a su trabajo en varias décadas, y Ofelia Medina, progagonista de la exitosa telenovela Rina, la rechazó.

En entrevista pra El show de las Telenovelas, del canal TLNovelas, Ofelia Medina es quien comparte lo señalado anteriormente respecto a la herencia de María Félix.

Ofelia Medina y Enrique Álvarez Félix, único hijo de María Félix, La Doña, y quien también ya falleció, protagonizaron a finales de los años 70 la telenovela Rina, y se hicieron grandes amigos, cuenta Medina.

Enrique Álvarez Félix le propuso a Ofelia Medina tener una relación sentimental, incluso le ofreció la herencia de su madre a tan solo meses después de haber formado una las parejas más clásicas en la telenovela Rina en 1977.

Enrique me propuso matrimonio, me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que yo no creo en el matrimonio y no me hubiera casado con él", cuenta Ofelia.