Estados Unidos.- Se vivió al máximo la edición 2022 de la MET Gala en Nueva York, Estados Unidos, momento en el que las estrellas brillaron con sus mejores atuendos, pero quien se robó la noche fue la socialité estadounidense Kim Kardashian, quien modeló un vestido original de nada más y nada menos que Marilyn Monroe, el cual tiene una historia de más de 60 años y es considerado como el más caro de todo el mundo.

Fue aquel emblemático vestido en tono nude con cristales incrustados que usó Monroe en el año 1962 para cantarle 'Happy birthday' al presidente John F. Kennedy, mismo que es actualmente exhibido en el museo de Ripley, el que vistió la empresaria de 41 años de edad durante la gala del MET con tema "In America: An Anthology of Fashion".

Se había especulado que Kim llevaría dicho atuendo a la famosa gala del MET, pero no se había confirmado todavía y al verla llegar al evento todos quedaron impactados, pues modeló una pieza muy importante para la historia de los Estados Unidos, principalmente para la cultura pop.

El vestido original de Marilyn Monroe está valuado en más de 5 millones de dólares y para que Kim pudiera utilizarlo tuvo que seguir estrictas medidas como bajar rápidamente de peso para no tener que modificarlo, debido a que estaba estrictamente prohibido, así como no utilizar maquillaje corporal ni tampoco perfume para conservar la esencia que ahora tiene, entre otras.

Una reliquia. Kim Kardashian utilizó un vestido original de Marilyn Monroe en la MET Gala, el más caro del mundo. Foto: Instagram

Según se informó, el vestido tuvo que volar en un avión privado desde el museo Ripley's Believe it or no en Orlando, Florida, para que se lo probaran en su casa, posteriormente se trasladó con guardias y sólo se tocó con guantes. Además, tuvo como condición utilizarlo únicamente durante los minutos que caminara por la alfombra roja y para las fotografías de ese momento, pues posteriormente se cambió y vistió una réplica exacta a su medida.

Debido a que los cuerpos de Kim Kardashian y Marilyn no son similares, la socialité tuvo que bajar más de 7 kilos en cuestión de semanas, según contó a Vogue durante el evento, lo que describió como "todo un desafío", pero ella tenía claro que lo que quería y explicó que "era como un papel, estaba decidida a encajar".

"Usaba un traje de sauna dos veces al día, corría en la caminadora, cortaba por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comía las verduras y proteínas más limpias", contó sobre su reto para bajar de peso, a final fue gratificante poder cumplir su objetivo.

Kim Kardashian desató comentarios muy divididos al utilizar esta importante pieza de la historia de los Estados Unidos; algunos usuarios de Internet quedaron maravillados con el momento tan icónico que logró, pero otros se mostraron molestos debido a que consideran que el atuendo tiene un gran valor histórico. Aun así, la socialité logró hacer historia al ser la única mujer que lo ha utilizado luego de aquel importante momento.

