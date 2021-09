"Una señora casada no anda mostrándole las tetas a todos", Alicia Machado tacha de vulgar a Kimberly Flores

Las cosas se ponen cada vez más tensas en "La casa de los famosos", reality show de la cadena hispana Telemundo (formato parecido a "Big Brother"). La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado y la modelo guatemalteca Kimberyl Flores, protagonizaron una nueva discusión. En esta ocasión no fue por el amor del actor mexicano Roberto Romano...¿qué fue lo que pasó?

La también actriz y conductora de televisión Alicia Machado, está harta de la actitud de la esposa del cantante Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey. La ex reina de belleza no está de acuerdo que Kimberly Flores anda de exhibicionista por toda la casa, al pasearse sin lencería y mostrando sus pezones, señalando que debería comportarse como la señora que presume ser.

"Nada más agarra, cocina sus huevos, con los pezones al aire y después no quiere que la gente hable, si es señora, que se comporte como tal", le dijo Alicia Machado a Roberto Romano. Mencionó que en su caso, ella si podría hacerlo "porque no tengo perro que me ladre". En el caso de la guatemalteca, está casada y es madre de familia.

Alicia Machado siguió arremetiendo en contra de Kimberly: "trae las pantaletas para que todos los machos se las vean, una señora casada no anda mostrándole las tetas a todos los compañeros, jamás la he visto decir: 'yo lavo los platos', no recoge una sola cosa".

Posteriormente se topó con Kimberly Flores y en su cara le dijo: "si tú sales de este programa pudiendo conmigo, vas a poder con todas, tú tienes que cuidar tu corazón y reputación, todo lo que has pasado no merece que eso te desequilibre, ni de tu madre, porque así es la vida".

Alicia Machado le dio este consejo a la esposa de Edwin Luna: "la belleza física es lo más envidiado de la vida, te lo dice una Miss Universo".

