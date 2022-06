"Una vez la dediqué a Fidel", Silvio Rodríguez dedica 'El Necio' a AMLO en el Auditorio Nacional

CDMX.- Tras un "¡viva México!" inicial, el cantautor cubano Silvio Rodríguez aprovechó uno de los icónicos momentos de su concierto en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México (CDMX), para dedicar la canción "El Necio" al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Una vez se la dediqué a Fidel, ahora se la quiero dedicar a Andrés Manuel", dijo Silvio Rodríguez refiriéndose a la canción que entre sus versos dicta: "Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro", y más adelante: "será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio".

El intérprete de piezas como "Ojalá", "La Maza", "Quién Fuera" subió al escenario del auditorio nacional alrededor de las 20:40 horas de este lunes 6 de junio, varias horas después de que AMLO despidiera la conferencia mañanera con un fragmento de la canción "El Necio" interpretado por su esposa Neatriz Gutiérrez Müller.

En la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, López Obrador reveló que ayer domingo 5, día de elecciones en seis entidades, invitó a tomar un café al músico nacido en San Antonio de los Baños, Cuba, un 29 de noviembre de 1946.

"Él es mi amigo, somos amigos y estuvimos platicando un rato ayer, estuvimos comentando, ustedes saben, de su música; es un gran poeta, es un gran autor, un hombre con principios", dijo el fundador de Morena.

Sobre la canción "El Necio", que Silvio Rodríguez le dedicó este lunes en el Auditorio Nacional, AMLO dijo que "tiene que ver con los principios y con ideales", pues según su consideración, no se podría vivir sin tener por delante un ideal, doctrina o utopía.

Foto: Debate

Si no eres fan de la trova cubana, o no estás familiarizado con la música del cantautor que llenó a reventar el recinto con aforo máximo de 10 mil personas, a continuación te diremos cuál es la letra de "El Necio", la canción dedicada a López Obrador:

Para no hacer de mi ícono pedazos

Para salvarme entre únicos e impares

Para cederme lugar en su parnaso

Para darme un rinconcito en sus altares

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser a la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un "hijo nuestro"

Dirán que paso de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas, yo partiré soñando travesuras

Acaso multiplicar panes y peces

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví

Dicen que me arrastraran por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos y el badajo

Será que la necedad parió conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio

Te recomendamos leer:

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví