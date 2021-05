"Una y bien dada": Yadhira Carrillo se pronuncia acerca de la cachetada que le dio a Michelle Renaud

Ante la anécdota que Michelle Renaud compartió, describiendo cómo Yadhira Carrillo le propinó una cachetada bien dada, la ex actriz respondió cómo fue que pasaron las cosas, y si es cierto que se le pasó la mano con su compañera.

Según lo dicho por Yadhira Carrillo, la cachetada que tuvo que darle a Michelle Renaud fue nada más que una indicación por parte de su director, y pese a que se trataba solamente de un casting, tenía que ser bien dada o la tendrían que repetir.

Señaló que no fue la única vez que en su carrera pasó por algo así, pues muchas veces se tuvo que agarrar con varias actrices para las escenas en telenovelas.

Fue en el programa ‘Pinky Promise’ con Karla Díaz que la actriz Michelle Renaud platicó acerca de aquella vez que le tocó hacer un casting a un lado de Yadhira Carrillo, en la que en la escena tenían que recibir una cachetada.

Si bien al final no se quedó con el papel, lo que sí se llevó fue un duro golpe, pues la cachetada que la ex actriz le dio fue real y muy dolorosa.

Sobre ello, la otra parte de esta historia, Yadhira Carrillo, quien fue intervenida por la prensa en un encuentro en la calle, comentó que la fuerza con la que golpeó a su compañera de escena fue por indicación del director, quien esperaba una sola cachetada fuerte, y no varias leves.

“Nuestro director Benjamín Cann, a quien le mando un beso, siempre nos dijo: ‘Quiero una bien dada, no quiero muchas’, y si no la dabas bien, se tenía que repetir y tenías que volver… Una vez me acuerdo que con (Sergio) Sendel se repitieron siete veces, él te lo puede platicar, y siempre nos decía nuestro director: ‘Una y bien dada’, ¡qué dolor!”.